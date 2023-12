Novak Djokovic: "A Wimbledon 2019 Federer giocò meglio ma ho vinto io"

© Julian Finney/Getty Images

Il numero uno al mondo Novak Djokovic è stato assoluto protagonista in questo 2023. Tre Slam vinti e non solo, le Atp Finals conquistate battendo in semifinale Carlos Alcaraz e in finale Jannik Sinner. Il campione balcanico - che ha tra l'altro ha superato le 400 settimane in vetta al ranking - respinge il nuovo che avanza e ha una tenacia incredibile.

Nole non molla mai ed è pronto a lottare sino alla fine. Ha 36 anni ma non ha alcuna intenzione di dire basta, Djokovic sta lavorando al 2024 ed è pronto a inanellare nuovi record. Nelle ultime ore il campione serbo ha rilasciato una lunga e interessante intervista con Jon Wertheim nella trasmissione 60 Minutes dove ha parlato nella notte ai media americani.

Tanti i temi trattati, Nole ha discusso di tante cose e non poteva mancare un riferimento ad una delle sfide che hanno fatto la storia del tennis, la finale di Wimbledon contro Roger Federer, nell'ormai lontano 2019. In quell'occasione tutti facevano il tifo per lo svizzero ma alla fine fu Djokovic a conquistare la vittoria.

Riguardo quel match Nole ha parlato così: "Ho battuto Roger 13-12 al quinto set, ho vinto tutti i tiebreak (mentre lui ha vinto 6-1 e 6-4 i suoi set). Nel complesso guardando alle statistiche lui è stato migliore su tutti i punti di vista ma alla fine ho vinto io la sfida.

Quindi questo in realtà ci dice che puoi vincere anche se scegli determinati momenti per giocare meglio e giocare al massimo. Se giochi al meglio quando conta puoi ottenere la vittoria". Insomma Nole è voluto tornare su un match che ha fatto la storia, Roger Federer ebbe in quell'occasione diverse occasioni per vincere, aveva tutto il tifo dalla sua ma alla fine fu Djokovic a vincere uno Slam e forse quel titolo è stato quello a dargli lo slancio per la lunga serie di vittorie che hanno caratterizzato questi anni.

Nel corso dell'intervista Novak Djokovic ha rilasciato diverse dichiarazioni: "Non sono né contro né a favore dei vaccini: sono a favore della libertà di decidere"