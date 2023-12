Da Novak Djokovic a Rafael Nadal: le mete preferite dai tennisti per la preparazione

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tempo delle vacanze terminerà presto per tutti; per alcuni è durato davvero pochissimo. I migliori tennisti del mondo dei circuiti Atp e Wta hanno progettato le loro programmazioni per prepararsi nel migliore dei modi a una nuova stagione, vicina praticamente allo start con la United Cup.

Un dato interessante, emerso in queste ore, è come sono diversi i giocatori ad aver preferito di lasciare l'Europa per effettuare la preparazione fisica e atletica in ottica 2024.

Le scelte dei tennisti

Una decisione piuttosto inusuale e curiosa è stata quella presa da Rafael Nadal, che rientrerà a competere in Australia dopo il lungo infortunio.

Il campione spagnolo è approdato in Kuwait, con il francese Arthur Fils che sarà il suo compagno di allenamenti. Novak Djokovic trascorrerà tre settimane a Dubai prima di volare a Perth per disputare la United Cup con la maglia del suo Paese: il serbo vincitore di 24 titoli del Grande Slam ha invitato il connazionale e vincitore delle Next Gen Atp Finals Hamad Medjedovic.

Anche la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka e la spagnola Paula Badosa hanno scelto la meta di Dubai: come testimoniano i social, le due (grandi amiche) si sono allenate insieme a inizio settimana all'Atlantis The Royal. Destinazione Abu Dhabi per altre stelle: fra gli altri Iga Swiatek, Elena Rybakina e Daniil Medvedev, che saranno protaognisti alla seconda edizione della World Tennis League, in programma all'Etihad Arena dal 21 al 24 dicembre.

L'Europa è sempre più abbandonata dai tennisti in questo periodo dell'anno in cui non sono previsti tornei ufficiali: chi è rimasto vicino alla sua terra d'origine è stato Jannik Sinner, che dopo circa una settimana di pausa ha cominciato da lunedì la preparazione nella città di Alicante (in Spagna).