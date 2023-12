I 4 grandi record che Novak Djokovic inseguirà nel 2024

© Matthew Stockman/Getty Images

Il numero uno al mondo Novak Djokovic ha disputato un 2023 da record. I suoi numeri sono davvero straordinari e a 36 anni il campione di Belgrado ha dimostrato di essere non solo uno dei più forti tennisti di sempre ma probabilmente uno dei più grandi sportivi della storia.

Tre tornei del Grande Slam e Atp Finals vinte, un unico piccolo insuccesso a Wimbledon dove Nole si è arreso dinanzi ad uno straordinario Carlos Alcaraz, vincitore in cinque set e dopo una lunga battaglia. Sia a Torino che a Malaga Djokovic ha mostrato di non aver assolutamente voglia di fermarsi e di essere più affamato che mai.

La realtà rispetto ai suoi grandi rivali e che Nole ha più volte ribadito, lui ha fame di record e vuole aggiungerne sempre di più al suo già incredibile palmares. In queste settimane Djokovic ha raggiunto quota 400 settimane in vetta al Ranking e tra i tifosi c'è curiosità per capire quali saranno i prossimi record.

Nel 2024 Djokovic vuole continuare a vincere e stravincere ed ha diversi obiettivi nel mirino, nello specifico potremmo dirne quattro. Il principale obiettivo di Nole riguarda sicuramente le Olimpiadi di Parigi 2024, unica pecca nella straordinaria carriera del tennista balcanico: Djokovic ha raggiunto una volta il bronzo ma non ha mai vinto la medaglia d'oro, con questa lui arriverebbe al famigerato Golden Slam, certificandosi ancora di più come GOAT.

Oltre a questo Djokovic partirà all'assalto del quinto US Open e se riuscisse in ciò raggiungerebbe Roger Federer, Pete Sampras e Jimmy Connors. Inoltre Djokovic vuole raggiungere lo svizzero nell'ottavo Slam a Wimbledon, record a cui Roger è molto legato e Nole potrebbe togliergli anche quello.

Quest'anno Djokovic è andato molto vicino a tutto ciò così come è andato vicino al record a cui forse tiene più di ogni altra cosa. Inoltre Djokovic partirà all'assalto forse per l'ultima volta del Grande Slam, la vittoria di quattro Slam nello stesso anno, un record che eventualmente a 37 anni lo inserirebbe nella leggenda dello sport. O meglio lo porterebbe ancora di più a essere una leggenda dello sport.