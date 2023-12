Curioso record per Novak Djokovic: una sua racchetta venduta ad un prezzo choc

© Clive Brunskill/Getty Images

La stagione vissuta da Novak Djokovic ha rasentato quasi la perfezione. A 36 anni suonati il fuoriclasse serbo ha vissuto una delle sue migliori annate, avendo vinto tre Slam (Australian Open, Roland Garros, Us Open), e le Atp Finals.

Solo un Jannik Sinner in grande spolvero, gli ha impedito di portare a casa la Coppa Davis con il suo paese. Il tennista di Belgrado ha concluso ovviamente in testa al ranking davanti a Carlos Alcaraz, che ha tenuto in bilico il primato fino agli ultimi tornei.

Solo nel 2015, ben 8 anni fa, il numero uno del mondo era stato capace di raggiungere un risultato simile. Anche in quel caso Nole vinse tre slam su quattro, mancando però l’appuntamento a Parigi.

Nuovo curioso record per Djokovic

Come sappiamo Nole è sempre alla caccia di nuovi record.

Anche se in questo curioso caso, seppur indirettamente, ci è riuscito ed ha fatto parlare di sè. La racchetta con la quale ha vinto la finale del Roland Garros nel 2016 contro Andy Murray, che gli ha permesso di possedere contemporaneamente, seppur non nello stesso anno solare, tutti e quattro gli slam ( Wimbledon 2015, US Open 2015, Australian Open 2016 e appunto Parigi), è stata venduta ad una cifra pazzesca.

Messa all’asta, è stata comprata al prezzo di 107.482 dollari, il secondo prezzo più alto mai pagato per una racchetta da tennis, dopo quella di Billie Jean King nella famosa "battaglia dei sessi", battuta all’asta 125.000 dollari.

La racchetta era in possesso di un tifoso che l’ha presa al volo quando il serbo l’ha lanciata tra la folla.