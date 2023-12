Panichi: "Djokovic è un campione esigente, vuole tanto da sé stesso e dal suo team"

© Clive Brunskill/Getty Images

Anche nel 2023, Novak Djokovic ha vissuto una stagione da assoluto protagonista. Il campione serbo si è aggiudicato tre dei quattro tornei del Grande Slam - perdendo solo la finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz al quinto set - e si è imposto ai Masters 1000 di Cincinnati e Parigi-Bercy.

Il belgradese si è successivamente impadronito di un altro record conquistando le Nitto ATP Finals per la settima volta in carriera: nessuno ha fatto meglio di lui nella storia. Uno dei segreti di Djokovic consiste nella sua capacità di saper sempre apportare nuovi accorgimenti al suo gioco.

Questo, unito a una mentalità orientata verso il costante miglioramento personale, permetto al serbo di essere super competitivo all'età di 36 anni. Marco Panichi, durante la masterclass tenuta all'Oltrepò Tennis Academy di Codevilla, ha però voluto specificare che quella di Djokovic è una dote innata.

Panichi: "Novak Djokovic è geneticamente un fenomeno"

Nelle parole riportate da SuperTennis, Panichi ha detto: "Esiste più di un motivo, ma qualsiasi considerazione deve partire dal fatto che Nole è geneticamente un fenomeno.

Uno in grado di fare tutto con semplicità e costanza, ma anche in grado di fare cose che ad altri sono precluse. Non sempre si può copiare. Lui sa fino a dove si può spingere e dunque ha l'esperienza per capire cosa gli dice il suo corpo.

Noi lo assecondiamo dandogli le armi per sviluppare ulteriormente queste capacità innate. Nole è un campione esigente, vuole tanto da sé stesso e di conseguenza chi gli sta attorno deve adeguarsi a queste ambizioni.

E alla sua motivazione che è sempre molto alta, senza subire cali. Il 10 dicembre ricominciamo gli allenamenti. Poi si va in Australia e riparte il Tour" .