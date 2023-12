Cameron Norrie: "Novak Djokovic è il migliore al mondo in questo momento"

© Shaun Botterill/Getty Images

Cameron Norrie ha affrontato Novak Djokovic quattro volte nel corso della sua carriera. Il tennista britannico non è riuscito mai a battere il campione serbo e solo in uno degli scontri diretti ha portato a casa un set.

Oltre alla famosa semifinale di Wimbledon 2022, dove comunque Djokovic si è imposto in rimonta senza grandi patemi, il britannico non ha trovato in nessun modo la chiave per impensierire il belgradese. Il 2023 di Norrie si è concluso proprio con una nuova sconfitta ai danni Djokovic in Coppa Davis nella sfida che ha portato la Serbia al penultimo atto della più importante manifestazione a squadre.

Ai microfoni di Tennis365, Norrie ha parlato della prossima stagione e dell'esprienza alle Davis Cup Finals.

Cameron Norrie: "Novak Djokovic è il più forte in questo momento"

“Quando vedi il record che ha siglato in Australia, lo consideri chiaramente il favorito a Melbourne.

È un grandissimo tennista. Il match giocato in Coppa Davis contro di lui è stato davvero duro per me. Mi sono preparato bene perché le partite con Novak sono così fisiche. È sempre divertente giocare contro di lui e, anche se il risultato non mi ha premiato, ho fatto il massimo per chiudere la stagione con una buona prestazione" , ha dichiarato l'attuale numero 18 del ranking ATP.

"Penso di aver espresso un livello migliore rispetto alle ultime partite, quindi sono piuttosto orgoglioso di come ho giocato. È stato comunque difficile accettare la sconfitta. Novak ha vinto anche le Nitto ATP Finals e non c’è dubbio che sia il migliore in questo momento.

2023? Pretendo sempre di più da me stesso e credo di aver giocato più partite di tutti negli ultimi tre anni. Devo cercare sempre di essere fresco al 100% e forse dare priorità a un torneo rispetto a un altro.

Prenderò tutto questo in considerazione e cercherò di gestire meglio il mio calendario” .