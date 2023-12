L'emozionante risposta di Medjedovic al commento di Novak Djokovic

© Adam Pretty/Getty Images

Il dominio di Novak Djokovic nel mondo del tennis è stato negli ultimi anni spaventoso. Basti pensare solo a questo 2023 dove Nole - a ben 36 anni compiuti - ha vinto tre titoli del Grande Slam (uno perso solo in finale) e le Atp Finals di fine anno, conquistate per l'ennesima volta.

Nole è affamato di record ma quel che più stupisce e che parliamo di un tennista proveniente da un paese piccolo come la Serbia, un paese che sta però sviluppando una grande storia tennistica. Oltre al tennista serbo ci sono infatti vari atleti di grande calibro presenti nella Top 100 e negli ultimi giorni la terra dei Balcani ha nuovamente esultato.

E stavolta non per Djokovic. A Jeddah si sono tenute infatti le Atp NextGen Finals, evento che vedeva protagonisti alcuni tra i giovani tennisti più forti al mondo e che in passato ha visto anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i vincitori.

A vincere quest'anno - anche abbastanza a sorpresa - è stato Hamad Medjedovic, numero 113 delle classifiche mondiali che ha battuto in finale il super favorito Arthur Fils. Dietro a Medjedovic c'è una bella storia alle spalle con Novak Djokovic che ha contribuito, anche economicamente, allo sviluppo del giovane tennista.

Attraverso un post su Instagram Djokovic ha esultato con il suo consueto Idemo per la vittoria del connazionale e in queste ore è arrivata anche la risposta di Hamas, felicissimo per il commento del suo grande idolo, o potremmo definirlo eroe.

Il giovane talento ha commentato così la vittoria di Djokovic e la sua alle Finals di fine anno: "Due di noi dalla Serbia. Novak Djokovic ha vinto il Masters di fine anno dei grandi e io ho vinto la NextGen. Ovviamente tutto ciò è una cosa davvero enorme e sono felice di seguire le sue orme in qualche modo", come riportano i colleghi di WeAre Tennis.

Medjedovic viene considerato come il principale prospetto del tennis serbo e chissà che - prima del ritiro di Nole - non possa aiutarlo a vincere qualche altra competizione di squadra, come ad esempio la Coppa Davis. Intanto la Serbia si coccola il suo nuovo gioiello.