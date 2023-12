Novak Djokovic ha messo nel mirino un grande record di Rafa Nadal

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic ha ormai la veneranda età (almeno per uno sportivo) di 36 anni ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. E d'altronde c'è da capirlo visto che anche in questo 2023 ha vinto tre titoli del Grande Slam, ha perso la finale di Wimbledon solo al quinto set e ha vinto le Atp Finals.

Insomma - nonostante il ko contro l'Italia in Coppa Davis - Nole ha sempre dimostrato di essere il più forte e sono sempre meno gli appassionati che mettono in discussione il suo scettro di GOAT incontrastato in questo sport.

E in fondo sappiamo benissimo che Djokovic è sempre più affamato di record, una cosa a cui - lui lo ha più volte dichiarato - il tennista serbo guarda con attenzione. Quest'anno Novak Djokovic ha scavalcato Rafa Nadal nel numero di Slam, ora comanda con 24 titoli, ha superato Roger Federer per il record riguardante le settimane in vetta al Ranking Atp e lo ha staccato anche per numero di Finals vinte.

Insomma Novak Djokovic è affamatissimo di successi e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sappiamo che nel 2024 l'obiettivo principale è vincere l'unica cosa che non ha nel palmares, ovvero le Olimpiadi e proverà l'impresa a Parigi.

Nole però non vuole smettere ed anzi ha messo nel mirino un altro curioso record, stavolta record di Rafael Nadal. Il tennista iberico è infatti l'atleta che ha vissuto più settimane nella Top 2 mondiale, anche più di Nole stesso e di Roger Federer, ma Djokovic vuole dominare anche su questo record.

L'impresa è tutt'altro che impossibile e Djokovic lavora a questo ennesimo traguardo. Rafael Nadal è stato ben 596 settimane dentro la Top 2 mondiale, Djokovic è secondo in questa particolare classifica con 561 settimane mentre Roger Federer è dietro a 'solo' 528 settimane.

Insomma 35 settimane superano Rafa e Nole ma visto anche lo stop tennistico e una condizione atletica fenomenale Djokovic può raggiungere e superare il tennista maiorchino in classifica. Magari Djokovic può essere il primo tennista della storia a superare le 600 settimane nella Top 2 mondiale, numeri clamorosi e che fanno sognare i fan.