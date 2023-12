Medjedovic conquista le Next Gen ATP Finals: arriva il messaggio di Novak Djokovic

© Adam Pretty/Getty Images

Hamad Medjedovic ha conquistato le Next Gen ATP Finals dimostrando tutto il suo valore in una settimana che lo ha visto battere Alex Michelsen, Luca Van Assche, Abdullah Shelbayh, Dominic Stricker e Arthur Fils. Il serbo è diventato il tennista con il ranking più basso a trionfare nell'evento che riunisce i migliori otto under 21 della stagione e lanciato un chiaro messaggio in vista del 2024.

Nel corso del cammino che lo ha portato a competere ad alti livelli, Medjedovic ha avuto la fortuna di imbattersi nel suo idolo Novak Djokovic. Il campione di Belgrado ha spesso deciso di aiutare i suoi connazionali e con Medjedovic ha costruito un rapporto speciale aiutandolo economicamente.

Djokovic ha ospitato il 20enne di Novi Pazar all'interno della sua Accademia consentendogli di allenarsi con continuità e sostenuto tutte le spese necessarie per praticare tennis nel mondo dei grandi.

Novak Djokovic celebra il successo di Medjedovic alle Next Gen ATP Finals

A raccontare la storia, ai microfoni di Sportal, ci ha pensato direttamente il padre di Medjedovic.

"Novak ce la sta mettendo tutta per Hamad. In tutti i modi... finanziariamente, mentalmente e socialmente. Ricordo una conversazione con Novak. Abbiamo parlato nello specifico delle tappe della carriera di Hamad. Mi sono dato un pizzicotto durante quella conversazione per convincermi che tutto questo stesse accadendo.

Mi stava dando delle idee, su cosa fare con Hamad, e ricordo di avergli detto: 'Nole, mi dispiace, ma tutto questo che mi stai dicendo costa dei denari' Lui però ha continuato il suo discorso, mi ha suggerito un allenatore, ha parlato di come avremmo dovuto fare e ha aggiunto: 'Sta ad Hamad allenarsi, io farò il resto!' Gli ho ripetuto a quel punto: 'Nole, costa!'..

La verità però è che non abbiamo speso un centesimo e credetemi non è una piccola quantità di denaro" . Djokovic è stato il primo a celebrare il successo del suo pupillo pubblicando una storia sul proprio account Instagram.

"Idemoooo" , ha scritto Djokovic per esaltare le prestazioni di Medjedovic.