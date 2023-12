Tracy Austin: "Nessuno riuscirà mai a raggiungere i numeri di Novak Djokovic"

© Clive Brunskill/Getty Images

La sconfitta di Novak Djokovic in Coppa Davis con il nostro Jannik Sinner ha fatto molto scalpore. Il numero uno azzurro ha praticamente tolto la Coppa Davis al campione serbo, uno dei pochi successi che Nole non è riuscito a raggiungere quest'anno e Jannik è il primo tennista nella storia a vincere dopo aver annullato tre match point consecutivi alla stella di Belgrado.

Nonostante ciò di certo Djokovic non può sentirsi rammaricato in quanto a 36 anni ha inanellato una serie di grandissimi risultati ed ha fatto la storia di questo sport. In questo 2023 Djokovic ha vinto tre titoli del Grande Slam raggiungendo e scavalcando il grande rivale Rafa Nadal: con 24 titoli del Grande Slam ora il tennista serbo è il più vincente della storia e Nole ha concluso la stagione al numero uno per l'ottava volta in carriera, staccando in questo record l'altro grande rivale Roger Federer.

Insomma una serie di record e questi potrebbero risultare quasi infiniti con i fan ormai increduli davanti alle gesta del fenomeno balcanico, uno tra gli sportivi più vincente di sempre. L'ex campionessa di tennis Tracy Austin ha parlato di Novak Djokovic e delle sue vittorie ed è intervenuta nel corso di un'intervista ai microfoni di Tennis.com.

Tanti i temi trattati e Tracy non ha dubbi su ciò che ha fatto Nole in questa stagione: "Novak Djokovic cerca sempre di apportare miglioramenti anche dell'1 % al suo gioco: lui guarda tutto, la dieta, i movimenti fisici e miglioramenti nel gioco al servizio o in volée.

È così che ha fatto la storia vincendo 24 titoli del Grande Slam e terminando per otto volte in vetta alla classifica Atp. Questi sono grandi risultati e io credo che potrebbero essere irraggiungibili", ha sentenziato così l'ex tennista.

La Austin ha poi continuato svelando: "Tra questi numeri elevati c'è uno che mi ha sorpreso. Al Roland Garros 2023 Djokovic ha giocato sei tiebreak e ben 55 punti totali. Beh, ha commesso 0 errori in questi tiebreak.

Sappiamo che nel tennis alcuni punti sono più importanti di altri, e Nole gareggia non solo contro gli avversari ma contro la storia".