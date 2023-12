Riyadh Season Cup - Saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz i protagonisti

© Matthew Stockman/Getty Images

Il 2023 ha regalato tante gioie a Novak Djokovic. Più motivato che mai a mettere da parte quanto accaduto lo scorso anno a Melbourne, il campione serbo ha conquistato prima il torneo ATP 250 di Adelaide e poi gli Australian Open perdendo un solo set al secondo turno.

Senza brillare a Monte-Carlo e a Roma, il belgradese ha ritrovato il suo miglior livello al Roland Garros, dove è diventato l’unico tennista in grado di vincere 23 Slam nel circuito maschile. Superata la delusione per la finale persa al set decisivo contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, Djokovic è tornato in campo direttamente al Masters 1000 a Cincinnati e si è aggiudicato un epico ultimo atto proprio con lo spagnolo.

Agli US Open ha aggiunto alla bacheca il Major numero 24 registrando un impressionante 27/28 nei tornei del Grande Slam. Non contento, Djokovic si è successivamente imposto a Parigi-Bercy e ha siglato un nuovo record alle ATP Finals: nessuno aveva mai trionfato sette volte nel Torneo dei Maestri.

Sarà Djokovic-Alcaraz alla Riyadh Season Cup

La stagione non si è chiusa come desiderava in Coppa Davis, ma la sconfitta con Jannik Sinner e quei tre match point consecutivi non sfruttati potrebbero fornire ulteriori motivazioni al serbo per lavorare ancora più intensamente durante la pre-season.

Djokovic rappresenterà la Serbia alla United Cup, in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio, ma prenderà parte a un prestigioso evento di esibizione in Arabia Saudita prima di raggiungere l’Australia. La Kingdom Arena ospiterà la Riyadh Season Cup e il 27 dicembre permetterà agli appassionati di gustarsi un match tra Djokovic e Alcaraz, i due tennisti con la migliore classifica.

Non è ancora stato comunicato l’orario ufficiale della partita. Alcaraz, da parte sua, ha partecipato a un'esibizione negli scorso giorni a Città del Messico e battuto con il punteggio di 76(3) 63 Tommy Paul di fronte ai quasi 30 mila spettatori presenti alla Monumental Plaza de Toros.