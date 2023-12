Mouratoglou non ha dubbi: "Il Novak Djokovic attuale è meglio di quello del 2015"

Rafa Nadal torna in campo, ora è ufficiale: c'è la data 1 giorno fa

Next Gen Finals - Arthur Fils non vuole fermarsi: "Ho ambizioni molto grandi" 23 ore fa

Mamma Sinner e il segreto sulle partite di Jannik: "Non riesco a vederle" 22 ore fa

La triste storia di Kyrgios: "Odiavo me stesso. Bevevo e mi facevo del male fisico" 21 ore fa

Carlos Alcaraz lancia un messaggio a Novak Djokovic: "Siamo qui per fermarlo"

Jannik Sinner svela la programmazione per il 2024: Australian Open e una novità

Andrey Rublev parla di Novak Djokovic: "Gioca sempre meglio, non mi stanco di..."

Jannik Sinner 'on fire': ecco quanto ha guadagnato nel 2023

Bagels e non solo: De Minaur scherza sullo strapotere di Jannik Sinner

Jannik Sinner entra in uno speciale club dopo le due vittorie contro Novak Djokovic

Next Gen ATP Finals - Saranno Arthur Fils e Hamad Medjedovic a contendersi il titolo

Next Gen Finals - Arthur Fils non vuole fermarsi: "Ho ambizioni molto grandi"

La triste storia di Kyrgios: "Odiavo me stesso. Bevevo e mi facevo del male fisico"

Panatta è certo: "In questo nuovo tennis Jannik Sinner diventerà numero uno"

Mamma Sinner e il segreto sulle partite di Jannik: "Non riesco a vederle"

Lorenzo Musetti e la lieta notizia per il 2024: svelato il nome del figlio

Ha molta più altezza quando guarda il suo gioco, guardando il suo avversario. Non è calato fisicamente. Se avesse avuto un calo fisico, probabilmente quello del 2015 sarebbe stato migliore. Ma il suo livello di forma fisica penso sia lo stesso", ha affermato l'ex coach di Serena Williams.

Anche in quel caso Nole vinse tre slam su quattro, mancando l’appuntamento a Parigi. In molti si sono chiesti quale fosse la sua miglior versione. Ci sono diverse fazioni, coloro che affermano che un Djokovic più giovane, più fresco fisicamente fosse superiore, altri dicono che quello attuale, sia la miglior versione di sé stesso.

Il tennista di Belgrado ha concluso ovviamente in testa al ranking davanti a Carlos Alcaraz , che ha tenuto in bilico il primato fino agli ultimi tornei. Solo nel 2015, ben 8 anni fa, il numero uno del mondo era stato capace di raggiungere un risultato simile.

La stagione vissuta da Novak Djokovic ha rasentato quasi la perfezione. A 36 anni suonati il fuoriclasse serbo ha vissuto una delle sue migliori annate, avendo vinto tre Slam (Australian Open, Roland Garros, Us Open), e le Atp Finals.

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD