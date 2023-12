Tomas Machac è chiaro: "Novak Djokovic è il miglior giocatore al mondo"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2023 è stato un anno importante per il giovane ceco Thomas Machac. Il tennista originario di Beroun ha partecipato con la sua nazionale alle Finals di Coppa Davis tenute sul cemento indoor di Malaga, mettendosi in mostra.

Inoltre, nel corso della stagione, ha ottenuto diversi risultati positivi nei tornei Challenger ma anche nel circuito maggiore Atp. Il ricordo più importante dell'annata per il giocatore è sicuramente relativo alla sfida contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, andata in scena all'Atp 500 di Dubai.

Il campione serbo si è imposto al terzo set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6.

Thomas Machac e il ricordo del match contro Novak Djokovic

Machac nel corso di una lunga intervista rilasciata a Punto de Break ha raccontato: “Innanzitutto a quel tempo il mio tennis era ad un ottimo livello.

Venivo dalla vittoria contro grandi giocatori nella fase precedente, Fucsovics e Arnaldi. Sapevo di avere il livello per competere contro i migliori, ma è sempre speciale affrontare una leggenda come Novak Djokovic, il miglior giocatore.

La cosa normale, quando ti trovi di fronte a qualcuno del genere, è essere un po' nervoso. Tutti lo sono e anche per me è stato così" ha evidenziato il ceco. Poi ha affermato, aggiungendo: "Per me è stata una bellissima esperienza, ho dimostrato a me stesso di avere il livello per giocare contro, direi, il migliore di tutti i tempi.

Dopo quella partita ho provato a ritrovare quel livello, ma ho avuto di nuovo sfortuna. Stavo andando a Indian Wells e mi sono ammalato, sono stato male per dieci giorni. Questo tipo di cose non mi hanno aiutato, specialmente quando si tratta di vivere la stagione migliore".