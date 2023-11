Novak Djokovic, test antidoping prima della partita di Coppa Davis: “È inaccettabile”

© Fran Santiago/Getty Images

Non è stato un esordio tranquillo quello vissuto da Novak Djokovic a Malaga nel match di Coppa Davis contro la Gran Bretagna di Cameron Norrie. Il serbo sul campo ha fatto il proprio dovere, battendo abbastanza agevolmente l’ex top 10, ma alcuni episodi spiacevoli ne hanno turbato la sua serenità.

Al numero uno al mondo non è piaciuto per niente il comportamento dei tifosi britannici, che lo hanno fischiato in più riprese. Sia durante il match, che dopo, nell’intervista post partita. Il fuoriclasse balcanico ha avuto un battibecco con il pubblico sugli spalti, invitandoli a portare rispetto.

Queste le sue parole di polemica: “È stato irrispettoso ma ancora una volta è qualcosa per cui devo essere preparato. In questa competizione è normale che i tifosi a volte oltrepassino il limite, ma nella foga del momento anche tu reagisci e, in un certo senso, dimostri che non accetti quel tipo di comportamento.

Puoi fare quello che vuoi ma io ti risponderò. Questo è quello che è successo. Alla fine stavo cercando di parlare e loro hanno iniziato deliberatamente a battere i tamburi per non farmi parlare, come hanno cercato di disturbarmi per tutta la partita", ha detto.

Un altro episodio ha fatto infuriare il serbo

Ma non è stato l’unico episodio che ha mandato su tutte le furie Djokovic. Prima del match, il 24 volte campione slam si è dovuto sottoporre ad un test antidoping, rituale che solitamente avviene dopo le partite.

Ai microfoni della stampa serba Nole si è sfogato raccontando come sono andate le cose: “ "Ho dovuto sottopormi ad un test antidoping a meno di due ore prima della partita contro Norrie. Non è nemmeno stato un controllo antidoping completo, ma solo un prelievo di sangue.

Un uomo seduto in angolo mi ha seguito per ore. Ho avuto una discussione con lui, perché in 20 anni di carriera non mi era mai capitato prima. Ho ricevuto una notifica un'ora e mezza prima della partita. Ho la mia routine e non voglio distrazioni: pensare al prelievo del sangue, pensare se dovrò donare un campione di urina...

Una decisione del tutto illogica”, ha detto spazientito. Poi ancora: “Quando ho parlato con il rappresentante dell'agenzia antidoping, mi hanno detto che il motivo era che sarebbe stato molto tardi dopo la partita e anche per dare tempo all'altra squadra di riposarsi, ma poi ho detto loro che il vincitore della partita non avrebbe giocato il giorno dopo.

Ho sempre sostenuto i test, ma non prima della partita. Cosa cambiava? Sarei stato lì a fine partita. Questo è scandaloso. Non c'è nulla da nascondere, ma ci sono anche dei limiti”, ha concluso.