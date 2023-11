Coppa Davis - Novak Djokovic contro il pubblico: il commento del capitano britannico

© Fran Santiago/Getty Images

Oltre alla tensione per la sfida decisiva con Cameron Norrie, Novak Djokovic ha dovuto fare i conti anche con i numerosi tifosi della Gran Bretagna giunti a Malaga per supportare la squadra del proprio Paese. Durante la partita, il serbo ha avuto più di un battibecco con i fan britannici e la situazione è diventata ancora più tesa al termine del match che ha permesso alla Serbia di raggiungere l’Italia in semifinale di Coppa Davis.

Urla, fischi e rumorosi rulli di tamburi hanno accompagnato l’intervista di Djokovic, che ha cercato di farsi rispettare parlando direttamente al microfono. “Dovreste imparare ad avere un po' di rispetto, a rispettare i giocatori!

“ , ha ripetuto più volte il belgradese.

Le parole del capitano della Gran Bretagna su Novak Djokovic

Leon Smith, attuale capitano della Gran Bretagna, ha affrontato l’argomento in conferenza stampa esprimendo il suo punto di vista.

“Posso parlare delle migliori sfide in cui sono stato coinvolto in questa competizione: le più belle sono quelle con i tifosi rumorosi. Quando l’atmosfera è piatta e nessuno applaude, diventa tutto piuttosto noioso.

Questo è uno degli aspetti positivi della Coppa Davis. È qualcosa che va oltre. Mi dispiacerebbe non giocare in questa atmosfera, perché ci sono già molte partite che si giocano in totale tranquillità nel tennis.

Questa atmosfera fa bene al tennis" , ha spiegato Smith. "Discussione a rete con Djokovic? No, ho stretto la mano a Viktor Troicki e detto ottimo lavoro a Djokovic. Ha giocato una grande partita e non è successo niente tra di noi.

Ci siamo tutti stretti la mano. La Serbia ha giocato alla grande contro di noi. Come ho detto prima, non penso sia così male giocare in questo tipo di atmosfera" .