Novak Djokovic nella storia della Coppa Davis: il dato storico con la sua Serbia

Novak Djokovic non è mai sazio di record. Dopo aver superato poco meno di una settimana fa Roger Federer nel computo dei titoli Atp Finals, scavalcandolo a 7, il numero uno al mondo battendo Cameron Norrie in Coppa Davis ha raggiunto un altro primato, stavolta con i colori della sua nazionale.

Con 44 vittorie, Nole ha superato il connazionale Nenad Zimonjic ed è diventato il giocatore serbo con il maggior numero di incontri vinti in questa competizione, sia in singolare che in doppio. Un dato che riconosce l’immensa grandezza del 24 volte campione slam, che si è contraddistinto sempre non solo in singolare, ma anche per il suo paese.

Ma non è il solo dato impressionante che incorona il campione balcanico. Djokovic ha vinto gli ultimi 20 match in singolare in Davis. L’ultima sconfitta risale al settembre 2011 quando si ritirò con Juan Martin Del Potro.

Novak ha messo a referto gli ultimi 18 set giocati, nei quali non è mai stato costretto al tie break. Un biglietto da visita non certo piacevole per il suo prossimo avversario, Jannik Sinner, che potrà dire molto della sfida in semifinale che si giocherà domani a Malaga tra Italia e Serbia.

Le parole del serbo

"Sarà fantastico per i tifosi italiani e serbi, ma anche per Malaga", ha dichiarato Djokovic. Ultimamente stiamo sviluppando una bella rivalità, la rispetto molto. E si potrebbe dire che sta giocato il tennis della vita.

Ho guardato un po' del singolo e del doppio che ha vinto venerdì, è stato fantastico. Ha giocato davvero a un livello alto e ho visto che era molto entusiasta di giocare per il suo Paese. È stato impressionante il modo in cui sono riusciti a ribaltare lo 0-1.

So cosa mi aspetta e che lui è molto fiducioso. Neanche io sto giocando male, quindi penso che sarà un bel match" ha dichiarato sul prossimo incontro che lo attende.