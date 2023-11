Novak Djokovic è una furia in conferenza stampa: "Devono imparare il rispetto"

© Fran Santiago/Getty Images

A Novak Djokovic non è piaciuto per niente il comportamento dei tifosi britannici durante tutto il suo match di Coppa Davis contro Cameron Norrie. Il campione serbo ci ha tenuto a rimarcarlo nel corso della conferenza stampa post-partita, con parole piuttosto dure: "È stato irrispettoso ma ancora una volta è qualcosa per cui devo essere preparato.

In questa competizione è normale che i tifosi a volte oltrepassino il limite, ma nella foga del momento anche tu reagisci e, in un certo senso, dimostri che non accetti quel tipo di comportamento. Puoi fare quello che vuoi ma io ti risponderò.

Questo è quello che è successo. Alla fine stavo cercando di parlare e loro hanno iniziato deliberatamente a battere i tamburi per non farmi parlare, come hanno cercato di disturbarmi per tutta la partita" è l'attacco di Nole ai fan presenti sugli spalti a sostegno della formazione inglese.

L'esperienza di Djokovic in queste partite

Grazie a questo successo, in attesa della semifinale, il 36enne è diventato il tennista con più vittorie in Coppa Davis nella storia della Serbia: "L’esperienza di giocare per tanti anni mi aiuta a gestire i nervi e le aspettative, seppur siano sempre molto alte.

So che quasi tutti i giocatori che scendono in campo contro di me vogliono battermi e giocare il loro miglior tennis, ma è un bel problema da avere. Sono molto orgoglioso della carriera che ho avuto, della situazione e della posizione in cui mi trovo.

Questo e la pressione mi motivano. Immagino che giocare per il mio Paese probabilmente abbia moltiplicato ancora di più quella motivazione" ha dichiarato. Dopo Parigi-Bercy e le Finals, Nole è a caccia anche della Davis: una tripletta che lo farebbe entrare ancora di più nella storia.