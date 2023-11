Novak Djokovic attende Jannik Sinner: "Sarà fantastico, è una bella rivalità"

© Fran Santiago/Getty Images

Terza sfida in appena 12 giorni. Novak Djokovic e Jannik Sinner si ritroveranno nuovamente uno contro l'altro, questa volta in semifinale di Coppa Davis per portare un punto alle loro rispettive squadre. Il campione vincitore di 24 titoli del Grande Slam (di cui 3 quest'anno) non vede l'ora di riaffrontare il talento italiano.

Questo, infatti, è uno dei temi della conferenza stampa tenuta dal nativo di Belgrado dopo la vittoria netta contro Cameron Norrie, che ha eliminato la Gran Bretagna dalla competizione. "Sarà fantastico per i tifosi italiani e serbi, ma anche per Malaga.

Ultimamente stiamo sviluppando una bella rivalità, la rispetto molto. E si potrebbe dire che sta giocato il tennis della vita. Ho guardato un po' del singolo e del doppio che ha vinto venerdì, è stato fantastico.

Ha giocato davvero a un livello alto e ho visto che era molto entusiasta di giocare per il suo Paese. È stato impressionante il modo in cui sono riusciti a ribaltare lo 0-1. So cosa mi aspetta e che lui è molto fiducioso.

Neanche io sto giocando male, quindi penso che sarà un bel match" ha dichiarato sul prossimo incontro che lo attende.

Nole imbattuto in Coppa Davis

Risale addirittura al 2011 l'ultima sconfitta nella competizione a squadre del numero uno al mondo: "È un onore e un privilegio assoluto rappresentare il Paese, indossare la bandiera sulla tua maglia quando sei in campo.

È anche una maggiore responsabilità. Quando guardo la panchina, di solito non c'è nessuno seduto. Invece in queste occasioni è seduto il mio capitano, che è mio amico d'infanzia. Abbiamo vinto insieme la Coppa Davis nel 2010 e qualche giorno fa abbiamo detto quanto quella vittoria abbia davvero contribuito al successo individuale nella nostra carriera.

C’è un grande spirito di squadra, crediamo di avere buone possibilità di vincere il titolo. Il fatto che io sia imbattuto dal 2011 dimostra in qualche modo la mia dedizione e il mio vero obiettivo di giocare per il mio Paese. Lo prendo davvero sul serio e cerco sempre di offrire il mio miglior gioco" ha aggiunto davanti ai media.