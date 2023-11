Coppa Davis - Novak Djokovic: "Format da cambiare. Bisogna coinvolgere i giocatori"

© Martinez/Getty Images

È da quando il Gruppo Kosmos ha inizialmente assunto il controllo della Coppa Davis che non si fa altro che parlare del formato introdotto nella storica manifestazione a squadre. La società fondata nel 2017 da Gerard Piqué aveva acquistato i diritti per l’organizzazione della Coppa Davis nel 2018 e avrebbe dovuto gestire la prestigiosa competizione per almeno 25 anni.

Lo scorso 12 gennaio, però, l’ITF ha annunciato di aver interrotto con effetto immediato la partnership con Kosmos. La situazione sarebbe degenerata a causa del mancato accordo economico. Piqué non è riuscito infatti a far fronte alla richiesta di 40 milioni di dollari l’anno imposta dall’International Tennis Federation.

La spereanza di molti giocatori è che ora le cose possano nuovamente cambiare. Novak Djokovic, come sempre, ha espresso il suo punto di vista senza utlizzare giri di parole.

Novak Djokovic: "Format Coppa Davis? Bisogna discuterne con i giocatori"

"Ci sono molte critiche sull'argomento.

Ritengo che il format migliore sia un mix tra quello vecchio e quello nuovo. Il fatto che noi, come squadra, non abbiamo potuto giocare in Serbia per molti anni non è il massimo. La nostra gente non ha avuto la possibilità di venire a tifarci, soprattutto i giovani, i giovani tennisti" , ha dichiarato il belgradese in conferenza stampa.

"Spero che si possa tornare in qualche modo a quell'idea. È importante mettere sul tavolo le opzioni e discuterne con i giocatori e con i team. Penso che ognuno dovrebbe dire la sua: è bello giocare in casa e in trasferta. Le Finali si disputano da 5 anni in Spagna, sono troppi. Bisogna cambiare sede della fase finale ogni anno" -