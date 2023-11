Novak Djokovic: "Coppa Davis? È uno dei miei più grandi obiettivi"

© Aitor Alcalde/Getty Images

La Coppa Davis è uno dei grandi obiettivi di Novak Djokovic. Il campione serbo la ha confessato all'inizio della stagione e, dopo aver ottenuto il settimo successo alle ATP Finals, ha raggiunto i compagni di squadra per preparare la delicata sfida con la Gran Bretagna valide per l'accesso alle semifinali.

Il belgradese si è preso un solo giorno di pausa al termine del match con Jannik Sinner e non vede l'ora di rappresentare il suo Paese. Djokovic è riuscito a conquistare la storica manifestazione nel 2011, ma il suo sogno è ripetersi quest'anno.

Novak Djokovic: "La Coppa Davis è uno dei miei obiettivi"

“Ricordo la mia prima esperienza in Coppa Davis a Belgrado. Ovviamente è stato un grande onore. Ero molto giovane e il capitano mi chiese di fare parte del team.

La Coppa Davis è sempre stata storicamente la manifestazione a squadre più importante nel mondo del tennis. Ha più di 100 anni di storia. È il torneo più importante che un Paese possa vincere.

Spero che avremo la possibilità di vincerla ancora" , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa. "Successo alle ATP Finals? Non ho avuto molto tempo per festeggiare, anche se è stato ballo avere i miei figli e la mia famiglia con me.

Mi sono preso un giorno e mezzo di pausa e ho ripreso gli allenamenti. È l’ultima settimana della stagione, quindi è necessario un ultimo sforzo da parte di tutti noi. Sono carico perché ho espresso un ottimo livello di tennis, soprattutto negli ultimi quattro mesi.

Non potrei essere più felice per il modo in cui ho giocato a Torino a partire dalla semifinale. Spero di poter continuare su questa strada in Coppa Davis. Sono grato di essere qui con la mia squadra ancora una volta. Come ho detto all’inizio della stagione, la Coppa Davis è uno dei miei più grandi obiettivi quest’anno.

Spero di poter offrire il mio contributo" . La Gran Bretagna potrà contare su una delle migliori coppie in doppio - Neal Skupski e Joe Salisbury - e sul talento di Cameron Norrie e Jack Draper. "Gran Bretagna? Penso sia una delle migliori squadre.

Ovviamente hanno alle spalle una delle più forti Federazioni, ospitano Wimbledon. Domani dovrebbero giocare Cameron Norrie e Jack Draper: non affronto tennisti mancini da un po’ di tempo. Non è stato facile trovare uno sparring partner mancino.

La Gran Bretagna ha molte opzioni sia in singolare che in doppio. Andy Murray e Daniel Evans non sono qui, ma la Gran Bretagna resta una squadra forte. Hanno la migliore squadra di doppio e non sarà facile per noi decidere chi schierare.

Non abbiamo specialisti in doppio, ma siamo pronti a dare tutto. L’atmosfera in Coppa Davis è diversa rispetto agli altri tornei e non vedo l’ora di godermela” .