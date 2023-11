Marc Rossani e i segreti della racchetta di Novak Djokovic

© Valerio Pennicino/Getty Images

Il 2023 di Novak Djokovic non si è concluso con la vittoria delle Nitto ATP Finals 2023 di Torino, in quanto il serbo è stato impegnato con la sua Nazione alle Davis Cup Finals di Malaga. La Serbia, dopo aver sconfitto la Gran Bretagna, si è fermata a un solo passo dalla finale.

Proprio Djokovic ha avuto a disposizione tre match point per portare i suoi all'ultimo atto del torneo, ma Jannik Sinner ha compiuto una vera e propria impresa e ribaltato una partita che sembrava ormai persa. Il 24 campione Slam non è riuscito vincere nuovamente la competizione a squadre che ha visto trionfare la Serbia nel 2010 in finale contro la Francia.

La Serbia si impose con il punteggio di 3-2 e vide proprio il campione originario di Belgrado come gran protagonista avendo vinto entrambi i match di singolare disputati contro Gael Monfils e Gilles Simon. Con la vittoria del Torneo dei Maestri Djokovic ha raggiunto quota 7 trofei superando la leggenda svizzera Roger Federer ferma a quota 6; inoltre, è il tennista che ha vinto più Finals dopo i 35 anni da quando la competizione è stata creata nel 1975.

Novak Djokovic e il segreto dietro la sua racchetta

Il sette volte campione del Torneo dei Maestri e 24 volte vincitore Slam porta con sé un segreto relativo la propria racchetta e Marc Rossani (incordatore ufficiale delle Nitto ATP Finals tenute al Pala AlpiTour del capoluogo piemontese, ndr,) ha svelato le curiosità a welovetennis.fr relative la leggenda originaria di Belgrado.

“Non abbiamo avuto la possibilità di incordare le sue racchette perché utilizza un servizio privato, ma ho potuto lavorare con lui in altri tornei, come Wimbledon. La sua racchetta è una delle più strane e particolari del circuito perché c'è molto piombo, quando la tendenza attuale le rende sempre più leggere.

Ad esempio, quella di Sinner pesa 320 grammi, che è una cosa che puoi trovare in qualsiasi negozio. I tennisti tendono ad avere racchette più leggere ultimamente per cercare di prevenire gli infortuni," ha sottolineato Rossani.