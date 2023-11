Novak Djokovic eguaglia Roger Federer: 71 titoli sul cemento per il serbo

Jannik Sinner, il coach Vagnozzi: "Ha stupito anche me. Top 5? È colpa vostra"

Sono molto orgoglioso della mia prestazione. Goran si riferiva probabilmente al fatto che non fossi mentalmente presente dopo aver avuto la certezza di terminare l’anno da numero uno. Questo si rifletteva sul mio livello di gioco e sulle mie prestazioni", ha spiegato.

Hai avuto la stessa sensazione? Sì. Forse quelle contro Sinner e Alcaraz, date le circostanze, sono le due migliori partite che ho giocato in stagione. Tutti conosciamo le qualità di Alcaraz e Sinner. Affrontare Sinner di fronte al suo pubblico, il modo in cui ho finito il torneo e la stagione, è tutto fantastico.

Djokovic ha parlato così del suo percorso qui a Torino in conferenza stampa: "“Ivanisevic, lo scorso sabato, ha capito che avresti vinto il torneo.

Una sola vittoria distanzia ora Nole dall’essere il primatista assoluto in questa superficie. Appuntamento agli Australian Open? Più distanti in questa speciale classifica vediamo la presenza di altri campioni che hanno fatto la storia di questo sport.

Numeri impressionanti che il tennista di Belgrado aggiorna ad ogni torneo che gioca e vince. Quello di ieri è stato il suo 71esimo titolo sul cemento, agganciando anche in questo caso il fuoriclasse svizzero, che prima deteneva il record assoluto.

