Novak Djokovic scherza: "Possibile fare meglio? Potrei vincere 4 Slam e le Olimpiadi"

“È possibile fare meglio di così? Potrei vincere quattro Slam e le Olimpiadi il prossimo anno( ride, ndr) " . Novak Djokovic scherza ma non troppo quando gli chiedono il segreto dei suoi successi. Nessuno ha vinto più Slam( 24) , Masters 1000( 40) e Finals( 7) del campione serbo, ma questo sembra non bastare.

Djokovic è sempre alla ricerca di nuove motivazioni, nuovi obiettivi da realizzare e sogni da rincorrere. Forse è questo che lo rende speciale e diverso dagli altri: la voglia di migliorare sempre e di aggiungere nuovi tasselli al suo già ricco bagaglio.

L'assist in vista nel 2024 è sotto gli occhi di tutti con le Olimpiadi a fare da sfondo a una stagione ricca di impegni. La speranza di Djokovic è proprio quella di lasciare Parigi con la medaglia d'oro: l'unica riconoscenza che non fa ancora parte della sua personale collezione.

Djokovic: "Sono ancora motivato. Le ambizioni sono sempre alte"

"Ho sempre ambizioni e motivazioni altissime. Le cose non saranno diverse nel 2024. Il mio corpo risponde bene, mi ascolta, e ho una grande squadra intorno a me.

La motivazione, soprattutto quando gioco i tornei più importanti, è ancora presente. Mi ispira ad andare avanti. Le persone, alla fine, ti vedono competere nei grandi eventi e non prestano attenzione a tutte le settimane e ai mesi in cui lavori duramente per raggiungere la migliore forma.

Io voglio arrivare ad esprimere il mio miglior tennis nei tornei del Grande Slam e alle Finals" , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa. "L’anno prossimo spero di farlo anche alle Olimpiadi. La mentalità è sempre la stessa.

Non so se riuscirò ad avere una stagione buona come questa nel 2024, ma cercherò di mantenere alte le motivazioni. Le Olimpiadi rappresentano l’obiettivo più importante insieme ai quattro Slam. Dovrò parlare con la mia squadra per pianificare la preparazione, gli allenamenti; in modo da poter giocare il mio miglior tennis dove voglio” .