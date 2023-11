© Clive Brunskill/Getty Images

"Nessuno può battere Novak Djokovic due volte nello stesso torneo". Recita così il post pubblicato dall'account ufficiale dell'ATP al termine del Torneo dei Maestri. Il campione serbo, dopo aver rischiato di abbandonare le Finals prima delle semifinali, ha alzato in maniera esponenziale il suo livello e liquidato in due set prima Carlos Alcaraz e poi Jannik Sinner.

Lo stesso Sinner che lo ha sconfitto nel Gruppo Verde e che gli ha permesso di giocare il penultimo atto del torneo onorando il suo impegno con Holger Rune. Djokovic è stato spietato e ha sollevato al cielo per la settima volta in carriera la famosa coppa delle Finals.

Il serbo ha superato definitivamente Roger Federer, che condivideva il recordo insieme a lui a quota sei.

Djokovic: "Devo ringraziare Sinner. Ecco quando ho capito che avrei vinto il torneo"

“Ivanisevic, lo scorso sabato, ha capito che avresti vinto il torneo.

Hai avuto la stessa sensazione? Sì. Forse quelle contro Sinner e Alcaraz, date le circostanze, sono le due migliori partite che ho giocato in stagione. Tutti conosciamo le qualità di Alcaraz e Sinner. Affrontare Sinner di fronte al suo pubblico, il modo in cui ho finito il torneo e la stagione, è tutto fantastico.

Sono molto orgoglioso della mia prestazione. Goran si riferiva probabilmente al fatto che non fossi mentalmente presente dopo aver avuto la certezza di terminare l’anno da numero uno. Questo si rifletteva sul mio livello di gioco e sulle mie prestazioni" , ha spiegato Djokovic prima di soffermarsi su Sinner.

"Ovviamente ringrazio Sinner per avermi permesso di arrivare in semifinale quando ero in bilico. Ho provato a fare un passo in avanti e ho giocato due partite di altissimo livello. Oggi sono stato molto aggressivo dal primo momento contro Sinner: è stata una partita diversa rispetto alla precedente.

Penso che quel match mi abbia aiutato a gestire meglio l’atmosfera e il pubblico. Ovviamente ho analizzato la partita per capire cosa avrei potuto fare meglio. Jannik è un ragazzo molto gentile, che segue i giusti valori.

Merita tutto questo successo ed è sulla strada giusta. Non sono l’unico a dire che può vincere Slam e diventare numero uno. Sarei sorpreso se questo non accadesse. Non so se accadrà l’anno prossimo o quello successivo.

Ha solo 22 anni e molto tempo davanti. Lui, Alcaraz e Rune sono i prossimi Big 3. Fino a quando sarò in grado di batterli nei più importanti tornei continuerò ad andare avanti. Perché dovrei fermarmi se vinco ancora questi tornei? Quando inizieranno a battermi, prenderò in considerazione l’idea di ritirarmi” .