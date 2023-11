Djokovic incorona Jannik Sinner da Fazio: "Diventerà il numero uno al mondo"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il numero uno al mondo Novak Djokovic è un uomo da mille sorprese. Capita quindi che - nella serata dove riscrive nuovamente la storia - e venga trasmesso sulla Rai nel match contro Jannik Sinner, interviene a sorpresa dal suo amico Fabio Fazio, intervenendo incredibilmente a Che Tempo che fa.

La vittoria su Alcaraz e poi Jannik Sinner, Novak ha dimostrato ancora una volta a tutti di che pasta è fatto e perché ci vuole o meglio ci vorrà ancora tempo per scalzarlo dalle prime posizioni in classifica.

E ora il serbo ha raggiunto anche le 400 settimane in testa al ranking Atp. Numeri pazzeschi. Una serata magica, il serbo batte in due set il numero uno italiano Jannik Sinner e gli infligge un'autentica lezione di tennis. Prestazione maiuscola con l'azzurro - il migliore nel torneo sino alla finale - in difficoltà fin dall'inizio del match.

Intervenuto sul Nove Nole ha commentato il match ed ha esaltato comunque il nostro giovane talento: "Jannik è il numero uno italiano e sta facendo cose straordinarie, farà la storia di questo paese e sicuramente diventerà numero uno al mondo e vincerà tornei del Grande Slam.

Non lo dico io, lo pensano in molti". Non solo complimenti al tennista ma anche all'uomo e il tennista ha poi proseguito dichiarando: "Jannik è un grandissimo ragazzo, ha talento e tanta dedizione, grandi valori e sia la sua famiglia che il suo team sono tutti molto professionali.

Gli auguro davvero belle cose... ovviamente quando non gioca contro di me", ha chiuso il serbo con il suo sorriso. Anche dopo la vittoria contro Sinner, subito dopo Nole aveva parlato così del giovane talento azzurro: “Grazie Jannik per le belle parole.

Ricambio tutti i complimenti sia a te che al tuo team. Non era il risultato che volevi, ma devi essere orgoglioso per quanto fatto questa settimana e in tutta la stagione. Ti auguro di lottare per vincere Slam ed essere numero uno il prossimo anno, sei molto vicino".