Novak Djokovic esalta Jannik Sinner: "Puoi vincere Slam e diventare numero uno"

Novak Djokovic ha conquistato per la settima volta in carriera le ATP Finals e staccato definitivamente Roger Federer. I due condividevano il record nell'albo d'oro del Torneo dei Maestri, ma il serbo non ha sprecato la sua occasione e ha superato nell'ultimo atto dell'evento che riunisce i migliori otto giocatori della stagione Jannik Sinner in due set.

Il belgradese ha subito vendicato la sconfitta subita proprio contro l'altoatesino lo scorso martedì nel secondo incontro di Round Robin; lo stesso tennista che gli ha permesso di chiudere il Gruppo Verde al secondo posto e continuare il suo cammino a Torino grazie al successo con Holger Rune.

Novak Djokovic esalta Jannik Sinner: "Puoi vincere Slam e diventare il numero uno"

Durante la premiazione finale, Djokovic ha speso bellissime parole nei confronti di Sinner parlando dell'incredibile settimana vissuta dall'italiano alle Nitto ATP Finals.

“Grazie Jannik per le belle parole. Ricambio tutti i complimenti sia a te che al tuo team. Non era il risultato che volevi, ma devi essere orgoglioso per quanto fatto questa settimana e in tutta la stagione. Ti auguro di lottare per vincere Slam ed essere numero uno il prossimo anno, sei molto vicino" , ha detto Djokovic prima di soffermarsi sul suo team e mandare un messaggio ai suoi bambini.

"Ringrazio il mio team che passa sia momenti belli che brutti con me. Pensano sempre a come aiutarmi per farmi vincere. Alzare questa coppa a 36 anni è incredibile. Il lavoro che facciamo dà i suoi frutti. Sono orgoglioso.

Grazie ai miei bambini e alla mia famiglia: mi danno molta gioia e serenità. Jannik ha giocato in casa, ma voglio dire una cosa. Grazie al pubblico perché la passione degli italiani per il tennis è incredibile.

Che sia a Roma o qui è sempre uno spettacolo: c’è sempre molto interesse e attenzione per guardare i migliori al mondo. Sono onorato ed è un piacere giocare qui con voi. È stata una stagione ricca di successi per me, una delle migliori. Spero di ritornare qui il prossimo anno” .