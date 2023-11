Novak Djokovic continua a conquistare record. Gli incredibili dati

© Valerio Pennicino/Getty Images

Record su record, ma ormai bisogna abituarci quando si parla di Novak Djokovic. Nel corso del torneo dei Maestri 2023, sempre al PalaAlpitour di Torino, il campione serbo ha battuto diversi record di longevità e a 36 anni non sembra aver voglia di fermarsi.

Con la semifinale raggiunta nel corso di questa edizione, superando piuttosto nettamente lo spagnolo Carlos Alcaraz, si è issato al secondo posto in una speciale classifica: soltanto Roger Federer si è spinto così tante volte in finale alle Finals (10), con il 36enne di Belgrado che ha eguagliato il risultato di Ivan Lendl.

9 - With his SF win over Carlos Alcaraz, Novak Djokovic is in his ninth final at the ATP Finals, moving level with Ivan Lendl for the second-most at the event since 1970. Only Roger Federer (10) has now reached more. Comfy.#NittoATPFinals | @DjokerNole @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/i5Y4waDHW3 — OptaAce (@OptaAce) November 18, 2023