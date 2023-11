Novak Djokovic: "Jannik Sinner è stato il migliore del torneo finora, ma... "

Ljubicic esalta Jannik Sinner: "Quando gioca bene è ingiocabile per tutti"

Spero che l’esperienza possa aiutarmi. Avrà il pubblico dalla sua parte e so cosa mi aspetta. Averlo già sfidato in questa atmosfera mi aiuterà a prepararmi meglio” .

Ha vinto quattro partite su quattro esprimendo un ottimo tennis. Sta cavalcando alla grande l’ondata di sostegno del pubblico italiano. Lui cercherà di conquistare per la prima volta le Finals; io per la settima.

"Analizzare la partita persa nel girone mi servirà come strumento di preparazione. Analizzare quella partita mi farà capire cosa dovrò fare meglio per vincere. Finora è stato il miglior giocatore del torneo.

Sono davvero entusiasta. Ma manca ancora una partita e spero di chiudere con un’altra vittoria" ha confessato Djokovic in conferenza stampa prima di analizzare il match con Alcaraz. "Ho giocato uno dei miglior match del 2023 contro il più grande rivale affrontato quest’anno.

La mia stagione è stata quasi perfetta a livello Slam, ed era la cosa che più contava per me. Ho terminato l’annata da numero uno, raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato, infranto tanti record e fatto la storia di questo sport.

“Ho utilizzato quello che è accaduto lo scorso anno come carburante per questa stagione.

Jannik Sinner , dopo il successo contro Holger Rune , ha determinato la classifica del suo girone: una sconfitta avrebbe infatti premiato il danese ai danni del serbo. Il belgradese ha sfruttato l'occasione come solo lui sa fare e ha travolto Carlos Alcaraz in semifinale con un sonoro 6-3, 6-2.

Per uno strano scherzo del destino, Novak Djokovic si ritroverà ad affrontare in finale lo stesso giocatore che gli ha permesso di chiudere al secondo posto il Gruppo Verde e approdare al penultimo atto delle Nitto ATP Finals.

