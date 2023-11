Novak Djokovic su Jannik Sinner: “Conoscendolo, so che cercherà di vincere”

© Clive Brunskill/Getty Images

Dipende tutto da Jannik Sinner. Novak Djokovic, nel suo ultimo match di round robin delle Atp Finals di Torino, ha fatto, in parte, il suo contro Hubert Hurkacz, vincendo col punteggio di 7-6(1) 4-6 6-1 e chiudendo il girone a quota due vittorie.

La vittoria in tre set però non qualifica matematicamente il numero uno del mondo, che dovrà dunque sperare in una vittoria del tennista italiano su Holger Rune per ottenere la qualificazione per la semifinale.

Il tennista serbo in conferenza stampa però ha dichiarato di sentirsi abbastanza “sereno”, rivelando che non seguirà la partita tra i due giovani campioni per dedicarsi totalmente ai suoi figli.

Le parole di Novak Djokovic in conferenza stampa

Nonostante le sue speranze siano nelle mani di Sinner, il 24 volte campione slam ha spiegato che non sarà suo tifoso per il match con il danese. “No, non sarò il suo tifoso.

Se vincerà, mi qualificherò. Se non lo farà, finirò comunque la stagione con una vittoria e guarderò alla Coppa Davis. Questo è tutto ciò che sento ora” ha dichiarato Djokovic.

La qualificazione di Nole non dipende dunque da sé stesso. “Ero concentrato a vincere la partita e così è stato. Il risultato della partita di stasera non è nelle mie mani, quindi... è tutto qui.

Non ci penso proprio. Al momento penso solo ad abbracciare i miei figli” ha commentato il serbo. Gli obiettivi del 36enne di Belgrado sono chiari. “La stagione non è ancora finita. Ovviamente non so ancora se sarò qualificato qui.

Ma la Coppa Davis è la prossima settimana. Vorrei davvero vincere la Coppa Davis con la Serbia. È un obiettivo. La prossima settimana è importante per noi e per la nostra nazione. Faremo del nostro meglio. Questo è il mio pensiero, poi penserò alla prossima stagione” ha dichiarato il numero uno del mondo.

Sulla generazione di fenomeni. “La generazione di Alcaraz, Rune, Sinner è molto forte. Sono probabilmente i tre giocatori che porteranno avanti questo sport nel futuro ma anche nel presente, perché sono tutti al top del gioco.

Naturalmente, ci si aspetta che i giovani giocatori siano affamati, motivati e cerchino costantemente di migliorare, di diventare più forti, più veloci, più bravi, in modo da poter battere i migliori giocatori del mondo, e conquistare alcuni, sì, i più grandi trofei del gioco” ha detto il serbo.

Djokovic ha infine commentato così la partita decisiva tra Sinner e Rune: “Che tipo di battaglia mi aspetto stasera? Non lo so. Non so a cosa stia pensando Jannik. Ovviamente sapere che si è qualificato prima ancora di entrare in campo è un grande sollievo.

Conoscendolo, cercherà di vincere ogni partita che giocherà. Sta giocando alla grande. Anche Rune, d'altra parte, sta giocando alla grande. Sarà un incontro interessante perché sono della stessa generazione, più o meno.

Sì, sono grandi rivali. Penso che questo sia il tipo di rivalità che vedremo in futuro. Sono sicuro che non vogliono perdere contro l'altro in nessun caso, soprattutto se si tratta di un incontro così importante”.