Novak Djokovic: "Mi piacerebbe sfidare ancora una volta Rafael Nadal. Sarebbe bello"

“Fino ad ora non sapevo se avrei mai giocato di nuovo a tennis e ora penso che lo farò. Ciò che è cambiato da qualche settimana fa a oggi è che ora so che giocherò di nuovo a tennis.

Prima non lo sapevo, ma ora, onestamente, so che lo farò perché l'evoluzione è positiva. Ultimamente sono stati fatti passi da gigante. Non sono ancora pronto a dire dove. Quando lo saprò, sarò il primo a dirlo” .

Rafael Nadal ha aggiornato tutti gli appassionati di tennis e annunciato che tornerà sicuramente a giocare. Il campione spagnolo sta aumentando giorno dopo giorno l’intensità dei suoi allenamenti, ma ha spiegato che non può ancora affermare con certezza quando disputerà il primo torneo ufficiale nel 2024.

L’obiettivo è sicuramente raggiungere Melbourne nelle migliori condizioni possibili per partecipare agli Australian Open.

Le emozionanti parole di Novak Djokovic su Rafael Nadal

Interrogato in conferenza stampa tenuta al termine del match con Hubert Hurkacz, Novak Djokovic ha commentato le dichiarazioni di Nadal e speso parole di grande ammirazione nei confronti del suo più grande rivale.

“Penso che sarebbe bello per il mondo dello sport assistere ad almeno un’altra partita tra me e Rafael Nadal. Parliamo della più grande rivalità che questo sport abbia mai visto in termini di numero di partite giocate.

Speriamo che possa davvero accadere, mi piacerebbe davvero molto. Rafa è un grandissimo guerriero, una persona che non si arrende mai. Nonostante tutti gli infortuni che ha avuto, continua ad andare avanti. Questa è sicuramente una cosa che bisogna rispettare e ammirare. Per il mondo del tennis, è senza dubbio una notizia straordinaria sapere che tornerà” .