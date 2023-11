Novak Djokovic: "Non guarderò il match tra Jannik Sinner e Holger Rune"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il destino di Novak Djokovic è nelle mani di Jannik Sinner. Il parziale perso nella sfida con Hubert Hurkacz, infatti, ha reso più ardua la strada del serbo verso la sua dodicesima semifinale alle ATP Finals. Il perfetto terzo set disputato contro il polacco - che gli ha assicurato il 7-0 negli scontri diretti - potrebbe eliminarlo nonostante i due successi nel Gruppo Verde.

Solo la vittoria di Sinner contro Holger Rune permetterebbe a Djokovic di conquistare il penultimo atto nel Torneo dei Maestri. Il danese sarà molto motivato, ma l'altoatesino potrà contare sul supporto del pubblico di casa per chiudere il girone al primo posto.

Novak Djokovic: "Non guarderò la partita tra Jannik Sinner e Holger Rune"

Djokovic ha sorpreso tutti nell'intervista post-partita rilasciata a Diego Nargiso e ha espressamente rivelato che non guarderà l'incontro tra Sinner e Rune.

Il serbo ha svelato che tra poche ore i suoi figli lo raggiungeranno a Torino e che trascorrerà l'intera serata con la sua famiglia. “Hubi è un bravissimo ragazzo ed è molto amato nel Tour. Ha un ottimo carattere ed è una persona molto gentile.

Oggi mi ha fatto piacere giocare contro di lui, anche se lo amo come persona e meno come tennista( ride, ndr) . Riesce a mettermi sempre in difficoltà con il servizio: è davvero difficile rispondere. Giochiamo a quasi 300 metri di altitudine qui a Torino e se servi bene hai un grandissimo vantaggio.

Ha servito in maniera incredibile, ma alla fine ho ottenuto una buona vittoria" , ha detto Djokovic prima di affrontare il discorso qualificazione. "Sinner avrà un tifoso in più questa sera? No, sinceramente. Oggi arrivano i miei bambini, quindi non guarderò la partita.

Starò con la mia famiglia. Il mio lavoro è finito, vediamo cosa succederà. Poi ci penserò domani nel caso in cui dovessi essere qualificato alle semifinali” .