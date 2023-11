Dubbio Novak Djokovic alle Finals a Torino: il serbo non si allena

© Valerio Pennicino/Getty Images

Con la vittoria contro Holger Rune all'esordio Novak Djokovic si è tutelato ed ha di fatto ufficializzato la permanenza come numero uno fino a fine stagione. Oltre a questo Nole è certo di superare le 400 settimane in vetta alla classifica Ranking e i suoi numeri crescono giorno dopo giorno.

Sono sempre più le persone a parlare di Nole come di GOAT assoluto di questo sport e anche per questo ha ancora più valore la vittoria di Jannik Sinner nel torneo Atp delle Finals di Torino, nel secondo match del girone e con l'altoatesino ha fermato la striscia di ben 19 vittorie consecutive del 24 volte campione di titoli del Grande Slam.

La sfida contro Hubert Hurkacz sarà decisiva per il suo futuro e Nole dovrà vedere attentamente anche cosa succederà nel match tra Jannik Sinner e Holger Rune, in programma domani sera. Intanto arrivano importanti novità da Torino dove Novak Djokovic ha deciso di non allenarsi nella data odierna.

Decisione importante e probabilmente inerente alla scelta di voler rifiatare dopo due gare pesantissimo come quelle contro Holger Rune, vinta all'esordio, e appunto quella contro Jannik, ben sei ore in soli due match. Curiosità per questa decisione ma anche nessun allarme con Djokovic che sarà sicuramente a disposizione per il match in programma domani.

Una sfida non semplice con Hurkacz che - sebbene già eliminato - ha tutta la voglia di dimostrare il suo valore, in una superficie abbastanza congeniale alle sue caratteristiche tecniche. Il polacco è fresco, si è allenato in questi giorni e non vede l'ora di debuttare alle Finals, in un match che garantirà anche un ricchissimo montepremi.

Djokovic che riguardo alle polemiche per i fischi nel match con Jannik Sinner ha commentato: “Me lo aspettavo. Ovviamente Jannik è l’unico italiano nel torneo e giocare in Italia di fronte al pubblico di casa lo carica molto.

È normale che il pubblico facesse il tifo per lui”, ha chiosato il serbo spegnendo ogni polemica sul nascere e complimentandosi con l'avversario.