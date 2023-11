Sascha Zverev è sbalordito da Novak Djokovic: "Sembra che abbia 26 o 27 anni"

© getty images

Alexander Zverev si è reso protagonista di uno dei match fin qui più combattuti delle Atp Finals a Torino. La rimonta effettuata contro Carlos Alcaraz, da molti inaspettata, ha dato molta fiducia al campione tedesco, campione in questo torneo già nel 2018 e nel 2021.

Per poter pensare di vincere per la terza volta il ‘Torneo dei maestri’, il tennista di Amburgo dovrà superare probabilmente l’ingombrante figura di Novak Djokovic, che sta vivendo una seconda giovinezza e non sembra in alcun modo soffrire i suoi 36 anni.

In conferenza Sascha ha speso belle parole per il serbo: “È un giocatore che si prende cura del suo corpo nel miglior modo possibile e credo che faccia i suoi rituali praticamente ogni giorno. Si prende cura di se stesso e questa è la sua priorità principale.

Penso che abbia fatto molto bene negli ultimi anni. Ha 36 anni, ma sembra che ne abbia 26 o 27. Forse è anche più in forma di 10 anni fa e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi", ha confessato.

Le sue parole in conferenza stampa

Zverev sembra essere tornato davvero quello di un anno e mezzo fa.

Battere Alcaraz è stata un'iniezione di fiducia importante per proseguire al meglio il torneo a Torino: "Ovviamente è una grande vittoria. Penso che qui a Torino non ci siano piccole vittorie perché affronti solo i migliori giocatori del mondo.

Credo che Carlos si sia ormai affermato come uno dei migliori al mondo, questo è sicuro. Ha vinto un torneo del Grande Slam lo scorso anno( US Open) e un altro quest'anno( Wimbledon) . Si tratta di un ottimo inizio di torneo, non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà il futuro.

Credo prima di tutto che ho servito molto bene. Comunque, qui a Torino la superficie è sempre veloce. L’altitudine forse è un fattore" , ha spiegato.