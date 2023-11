Novak Djokovic sfonderà il muro delle 400 settimane come numero uno del mondo

© Clive Brunskill/Getty Images

Novak Djokovic grazie al successo di ieri nel match d'esordio contro Holger Rune alle Atp Finals di Torino, ha migliorato alcuni record che appartenevano precedentemente già a lui. Al serbo bastava una vittoria per garantirsi il primato nel ranking a fine stagione, a scapito del suo rivale Carlos Alcaraz.

Si tratta dell’ottava volta per lui. Per ben 8 stagioni il 24 volte campione slam ha terminato l’anno come numero uno del mondo. Numeri pazzeschi che impreziosiscono sempre più la sua leggendaria carriera.

Settimana prossima il 36enne di Belgrado sfonderà il muro delle 400 settimane in testa al ranking. Altro traguardo impressionante raggiunto nell’epoca di altri due fuoriclasse che hanno diviso le classifiche con lui per tutta la carriera, Roger Federer e Rafael Nadal.

Djokovic però non vuole fermarsi qui. Archiviato l’ennesimo risultato, proverà a vincere per la settima volta in carriera ‘Il torneo dei maestri’, di cui già detiene il record in compartecipazione con Federer (6).

Le parole di Djokovic

“Significa molto per me. Sapevo che avrei avuto bisogno di una vittoria per realizzare l’obiettivo e chiudere la stagione da numero uno. Volevo che accadesse già questa sera, non volevo prolungare o complicare la situazione.

Sono davvero grato di esserci riuscito. È sempre stato un mio grande obiettivo. Oltre ai tornei del Grande Slam, questo è quello che conta di più. Terminare la stagione sulla vetta del ranking in questa fase della mia vita e della mia carriera è incredibile” , ha spiegato Djokovic in conferenza stampa.

“All’inizio dell’anno non ho attribuito priorità a questo traguardo, mi sono focalizzato più sui tornei dello Slam. Grazie agli ottimi risultati conseguiti, soprattutto nei Major, ho accumulato punti e mi sono messo in una buona posizione. Qualsiasi cosa accada in questo torneo ora sarà un bonus per me”, ha poi concluso.