Novak Djokovic sul match con Jannik Sinner: "Sarà bello. Conosco bene il suo gioco"

© Clive Brunskill/Getty Images

“Ti ritrovi davanti uno che ha vinto 24 Slam, tre su quattro solo quest’anno. A livello di risultati, il migliore che questo sport abbia mai avuto. Io spero di incontrarlo prima possibile, già nel girone, sono le partite importanti per la crescita, quelle per cui dico: vinco o imparo.

Novak Djokovic mi dirà dove sono” . Ancora prima che sorteggiassero i due Gruppi in vista delle ATP Finals, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, Jannik Sinner aveva parlato della volontà di misurarsi con Djokovic per avere un’idea più chiara del suo attuale livello.

L’altoatesino è stato inserito proprio nel girone del serbo, che avrà la possibilità di affrontare il prossimo martedì. Entrambi hanno esordito con una vittoria - Sinner in due set e Djokovic in tre - e rispettato il pronostico nel Day 1 del Torneo dei Maestri.

Djokovic sul prossimo match con Sinner: le parole del serbo

Al termine del match con Holger Rune, in conferenza stampa, Djokovic si è soffermato proprio sulla prossima sfida con Sinner. Il 36enne ha sconfitto tre volte su tre l’azzurro: una al Masters 1000 di Monte-Carlo e due a Wimbledon.

“Sinner ha probabilmente un dritto migliore rispetto a quello di Holger, ma il Rune di questa sera può vincere contro di lui e chiunque altro. Jannik è in ottima forma, quest'anno ha disputato la migliore stagione della sua carriera.

Giocare in casa, con il pubblico italiano, aiuta molto e aumenta la sua fiducia. Ho visto un po' della sua partita contro Stefanos Tsitsipas e ha giocato alla grande. Conosco molto bene il suo gioco. Non ho mai perso contro di lui, ma abbiamo avuto degli incontri molto equilibrati.

L'ultima volta abbiamo giocato le semifinali di Wimbledon. Cercherò di prepararmi bene, so cosa aspettarmi. Penso che sarà bello per il torneo, vediamo cosa succederà" .