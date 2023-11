L'incredibile record di Mannarino: il francese come Federer, Nadal e Djokovic

© Matt McNulty/Getty Images for ITF

Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e… Adrian Mannarino. In uno scontro generazionale contro il 21enne Jack Draper, nella finale dell’Atp 250 di Sofia, il 35enne francese è riuscito ad imporsi col punteggio di 7-6(6) 2-6 6-3 in 2 ore e 17 di match, ottenendo il suo terzo titolo stagionale.

Una vittoria che corona la miglior stagione in carriera del tennista transalpino, che prima del 2023 aveva conquistato soltanto due trofei su undici finali disputate, spalmate nei sedici anni di carriera nel circuito. Mannarino, in questa stagione, ha disputato quattro finali, conquistando i titoli a Winston Salem, Newport e il fresco trionfo nella capitale bulgara.

Questi successi sono valsi un primato importante, che in passato soltanto Djokovic, Nadal e Federer erano riusciti a raggiungere. Il francese è infatti soltanto il quarto tennista a riuscire a conquistare almeno tre titoli Atp nello stesso anno dopo i 35 anni.

Mannarino è diventato inoltre il primo francese capace di vincere tre titoli in una stagione dopo Tsonga e Pouille nel 2017.

Le parole di Adrian Mannarino dopo il successo a Sofia

Una vittoria dal sapore speciale dunque per Mannarino, un tennista che probabilmente in carriera molto meno di quello che avrebbe potuto ottenere, dato il suo immenso talento e il suo mancino spettacolare.

Al termine del match, il 35enne transalpino, che chiuderà la stagione da numero 22 della classifica mondiale (suo best ranking), ha espresso la propria gioia per il trionfo bulgaro. “È sicuramente il modo migliore per finire l'anno.

È stato un anno fantastico e sono un po' esausto, ma è davvero motivante quando fai bene. Stavo giocando benissimo in campo e sono contento del risultato” ha dichiarato Mannarino, che ha poi commentato così il match: “È stato molto combattuto.

Sono stato un po' fortunato alla fine, poteva andare in entrambi i modi. Non so cosa abbia fatto la differenza oggi, ma è così. A volte si vince, a volte si perde, e oggi sono stato solo un po' più fortunato”.