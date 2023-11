Novak Djokovic vola basso a Torino: "Il mio vero obiettivo è finire da numero uno"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Il 2023 è stato un anno straordinario per Novak Djokovic. Il numero uno al mondo ha conquistato tre titoli del Grande Slam e ha perso solo la finale a Wimbledon contro il giovane talento Carlos Alcaraz. Nole ha 36 anni ma il tempo sembra non passare per il fenomeno di Belgrado che continua a racimolare successi su successi, e soprattutto record su record.

Djokovic non ha intenzione di fermarsi, ha superato Rafa Nadal per numero di Slam ed è ora a quota 24 titoli del Grande Slam. Ormai quasi tutti i record sono suoi e recentemente il tennista balcanico ha ammesso che gli piacerebbe superare il record di tornei vinti di Jimmy Connors (gli mancano circa una decina).

Numeri impressionanti e alla vigilia delle Atp Finals Nole non può non partire favorito. Allo stesso tempo il tennista serbo - in conferenza con i media Atp - ha provato a volare basso. Ecco le sue dichiarazioni: "In questo momento il mio obiettivo principale è chiudere la stagione al numero uno in classifica, speriamo di poterlo raggiungere.

Mi serve una vittoria e spero che arrivi". Poi ovviamente ha proseguito: "Certamente sarebbe stupendo vincere il torneo ma l'obiettivo principale è quello e vedremo poi cosa accadrà". Manca davvero poco a Djokovic per confermarsi numero uno, a dire il vero gli basta vincere un match o anche che il suo grande rivale Carlos Alcaraz ne perda uno.

Lo scorso anno non fu possibile ma ora Nole potrebbe chiudere la stagione al numero uno, proprio come nel 2021. Djokovic debutterà domani contro il danese Holger Rune, tennista con il quale è 2 a 2 nei precedenti e che recentemente ha assunto come coach Boris Becker, tra l'altro ex coach di Nole.

A riguardo Djokovic ha commentato: "Holger è al debutto alle Atp Finals, lui ed Alcaraz sono della stessa generazione e credo che insieme traghetteranno questo sport per i prossimi dieci anni. Poi magari in futuro ce ne saranno altri.

Ha accanto Boris Becker, una leggenda di questo sport e credo lo aiuterà a crescere. Finora - ha concluso Djokovic - le nostre sfide sono sempre state molto combattute e credo che anche stavolta sarà così".