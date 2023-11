Macci: "Federer ha il miglior servizio, ma Novak Djokovic ha la miglior carriera"

© Julian Finney/Getty Images

Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno cambiato nell'ultimo ventennio la storia del mondo del tennis. Un dominio pazzesco, 66 titoli di tornei del Grande Slam in tre e risultati che nessuno avrebbe mai immaginato: basti pensare che il quarto in questa classifica è Pete Sampras con 14 Slam e quindi i loro numeri sembrano ancora più assurdi.

Un dominio pazzesco e un dibattito che è cresciuto nel corso degli anni: chi è il migliore dei Big Three, chi è il GOAT di questo sport. Prima del 2023 il dibattito aveva ancora numerosi dubbi ma quest'anno - a 36 anni - Novak Djokovic è forse in parte (o almeno per quel che riguarda i numeri) riuscito a chiudere questa annosa vicenda.

Solo nel 2023 Djokovic ha conquistato tre titoli del Grande Slam e ha perso la finale dal giovanissimo talento Carlos Alcaraz. In questo modo Nole ha raggiunto i 24 titoli del Grande Slam scavalcando l'infortunato Rafael Nadal, fermo a 22 e distanziando ancora di più l'altro eterno rivale Roger Federer, fermo invece a quota 20.

Quello che spaventa i fan degli ultimi due è che Novak Djokovic appare ancora più affamato che mai e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. La vittoria a Parigi-Bercy (40 Masters 1000 in carriera) lo ha testimoniato ed in tanti vedono in Djokovic il vero GOAT di questo sport.

L'ex coach di Serena Williams Rick Macci è intervenuto anch'egli sull'annosa vicenda provando a spiegare il suo punto di vista riguardo il dibattito dei Big Three. A riguardo un suo tweet è apparso piuttosto chiaro:

Of the BIG 3 @rogerfederer had the best serve.@RafaelNadal had the best topspin @DjokerNole had the best career. — Rick Macci (@RickMacci) November 7, 2023

Il messaggio ha generato nuove ulteriori discussioni e Macci ha concordato: "Dei Big Three Roger Federer ha il miglior servizio, Rafael Nadal il miglior topspin e Novak Djokovic ha la miglior carriera".

Una nuova grande sentenza riguardo il dibattito dei Big Three e Macci ha nuovamente generato tanti commenti sul proprio canale social. Ancora l'ennesimo messaggio a favore del campione serbo.