Henin su Novak Djokovic: "Non gioca per compiacere il pubblico ma per vincere"

Quello di Parigi-Bercy, anche quest’anno, si è dimostrato un pubblico caldo e colorato. Novak Djokovic e Daniil Medvedev, in particolare, hanno evidenziato nelle rispettive conferenze stampa le “particolarità” che contraddistinguono gli spettatori nell’ultimo 1000 della stagione.

Se il russo è uscito subito di scena e lasciato anzitempo Parigi; il serbo ha conquistato il 40esimo Masters 1000 in carriera e fronteggiato una folla spesso troppo severa nei suoi confronti fino alla finale. “Quando ho chiesto al pubblico di fischiare un po' di più, sono riuscito a vincere otto punti di fila, ma non volevo provocare, è così e basta.Direi che il pubblico parigino è speciale, sì questo è un buon aggettivo, molto speciale” , ha dichiarato Djokovic nella conferenza stampa tenuta al termine della complicata sfida con Tallon Griekspoor.

Justine Henin: "Djokovic non gioca per compiacere il pubblico, ma per vincere"

Justine Henin, vincitrice di sette tornei del Grande Slam ed ex numero uno WTA, si è soffermata proprio sulla mentalità vincente di Djokovic ai microfoni di Eurosport.

“Sappiamo che non è sempre piacevole avere un pubblico che, improvvisamente, diventa ostile e sostiene l'avversario. Djokovic ha molta esperienza sotto questo punto di vista” , ha detto Henin. “Ma continuo a pensare che Novak si stia allontanando sempre di più dalla questione pubblico.

Non è più lì per compiacere il pubblico, ma per giocare e vincere. Penso che comportandosi finalmente così inizierà a piacere a molte più persone”. Dopo il successo ottenuto a Parigi-Bercy, a Djokovic basta una sola vittoria alle ATP Finals per essere certo di chiudere la stagione per l'ottava volta sulla vetta del ranking mondiale.

L'obiettivo del serbo sarà comunque quello di difendere il titolo vinto lo scorso anno senza perdere nemmeno un incontro. Difficile dimenticare il terzo match di Round-Robin contro Daniil Medvedev. Djokovic, già qualificato alle semifinali, decisi comunque di lottare dando il massimo e si aggiudicò una vera e propria battaglia durata oltre tre ore di gioco.