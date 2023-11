Novak Djokovic come tutta la top 50: il clamoroso dato nei Masters 1000

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Novak Djokovic, nonostante le difficoltà affrontate questa settimana, ha disputato una finale impeccabile e ha conquistato il 40esimo Masters 1000 in carriera a Parigi-Bercy. Numeri impressionanti per il fuoriclasse serbo che con questo successo ha quasi ipotecato il primo posto al termine di questa stagione.

Gli basterà una sola vittoria alle Atp Finals per avere la sicurezza di finire davanti a Carlos Alcaraz. La supremazia del 24 volte campione slam negli ultimi anni è assolutamente lampante. Nonostante si siano succeduti per brevi periodi Alcaraz e Daniil Medvedev, Nole ha sempre risalito la china tornando in testa al ranking mondiale.

Il ritiro di Roger Federer, avvenuto nel settembre del 2022, e le difficoltà evidenziate da Rafael Nadal a causa di un infortunio, rendono ancora più evidente la distanza che tra il campione balcanico e tutti gli altri tennisti che al momento appaiono tra i migliori 50 del ranking.

Un dato lo testimonia. L’intera top 50 ha vinto 41 titoli Masters 1000. Il solo Djokovic ne ha messi in bacheca 40.

Novak Djokovic wins his 40th Masters title, extending his record.



The entire top 50 combined has 41 Masters titles.



This is madness.

This is Novak.



🇷🇸 pic.twitter.com/EzPvFhu5Q0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 5, 2023