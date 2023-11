Novak Djokovic campione di longevità: l'incredibile dato che incorona il serbo

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Novak Djokovic ha conquistato ieri il 40esimo titolo Masters 1000 della sua straordinaria carriera. Il settimo sigillo a Parigi Bercy, battendo in finale Grigor Dimitrov, ha un peso specifico notevole per lui che con ogni probabilità potrà mantenere anche quest’anno lo scettro di numero uno al mondo.

Il serbo a 36 anni suonati sta battendo qualsiasi record di longevità. Solo Carlos Alcaraz gli ha impedito di poter vincere l’ambitissimo Grande Slam, superandolo in una vera e propria maratona a Wimbledon. Il 24 volte campione con il titolo nella capitale francese avanza sempre di più in una particolare classifica, che dimostra quanto sia ancora dominante, nonostante gli anni passino, anche più dell’acerrimo rivale Roger Federer Madrid, Roma, Roland Garros, Cincinnati, US Open, Parigi e Masters Cup sono infatti i tornei in cui Djokovic è il più anziano ad aver vinto.

Al momento il campione balcanico è in testa a questa classifica a 7. Dietro di lui Federer, che detiene il record a Indian Wells, Miami, Wimbledon e Shanghai. Presente anche Rafael Nadal, che non ha il premiato al Roland Garros, ma bensì in Canada, dove qualche mese fa ha trionfato Jannik Sinner.

Anche il nostro Fabio Fognini con il suo unico Masters 1000 a Monte-Carlo è il primatista. Ken Rosewall invece agli Australian Open.

📊 Les joueurs les plus âgés ayant remporté...

🇦🇺 Open d'Australie : Rosewall 👀

🇺🇸 Indian Wells : Federer

🇺🇸 Miami : Federer

🇲🇨 Monte Carlo : Fognini 👀

🇪🇸 Madrid* : Djokovic

🇮🇹 Rome : Djokovic

🇫🇷 Roland Garros : Djokovic

🇬🇧 Wimbledon : Federer

🇨🇦 Canada : Nadal

🇺🇸 Cincinnati :… pic.twitter.com/PQyKG1CjIt — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 5, 2023

Gli obiettivi di Novak Djokovic

Djokovic in conferenza stampa ieri ha messo in chiaro i suoi obiettivi di fine anno: "Penso di aver bisogno di una vittoria a Torino per chiudere l'anno da numero uno.

Questo è l'obiettivo più grande, oltre alla Coppa Davis, in vista del finale di stagione. Avrò sicuramente il tempo per recuperare dopo questa settimana. Sfrutterò i prossimi tre o quattro giorni per mettere da parte la racchetta, passare del tempo con la mia famiglia e ricaricare le batterie prima di raggiungere Torino", ha dichiarato.

L'anno scorso a Torino ho ottenuto il punteggio perfetto, cinque partite su cinque. Mi piace giocare lì. Penso di avere un buon rapporto con il pubblico italiano. Ci arrivo con buone sensazioni e con la giusta fiducia.

Non perdo una partita dalla finale di Wimbledon( contro Carlos Alcaraz, ndr) , quindi sono davvero entusiasta di finire la stagione alla grande. Ma, in generale, chiudere la stagione al numero uno e vincere la Coppa Davis sono i due obiettivi più importanti", ha concluso.