La frecciata di Novak Djokovic a Rafa Nadal non è passata inosservata

© Julian Finney/Getty Images

Novak Djokovic concluderà anche questo 2023 in vetta al ranking Atp. Manca solo l'ufficialità ma è una formalità e il 2023 del tennista di Belgrado è stato stupefacente. Il campione serbo - a 36 anni - ha vinto tantissimo, nello specifico ben tre titoli del Grande Slam e una finale persa solo al quinto e decisivo set a Wimbledon.

Con questo 2023 Djokovic ha superato Rafael Nadal (già lo aveva fatto con Roger Federer) e ora è il tennista più vincente di sempre. 24 titoli del Grande Slam contro i 22 di Rafa e i 20 di Roger Federer, la distanza è ora ampia e visto le attuali condizioni viene il serio dubbio che Nole possa aumentare il distacco: lo svizzero si è ritirato lo scorso anno mentre Rafa tornerà nel 2024 dopo un infortunio ma le sue condizioni sono tutte da valutare.

Mentre Federer e Nadal sono amici oltre che rivali non si può dire lo stesso di Djokovic e gli altri due, spesso insieme solo per lavoro ma mai in rapporti così amichevoli. Nelle ultime settimane c'è stato un piccolo botta e risposta tra Djokovic e Nadal e il serbo non si è fermato, dando un'altra piccola frecciata (stavolta indiretta o comunque non facendo nomi) in conferenza stampa.

Qualche settimana fa Nadal intervenne in un'intervista dichiarando: "Si può vivere frustrati con 22 Slam, per esempio Novak la vive più intensamente. Per lui sarebbe stata una frustrazione maggiore non riuscirci.

Forse è per questo che ce l'ha fatta". Subito Djokovic rispose affermando che non era d'accordo ma ieri - dopo la conferenza di Parigi-Bercy - il tennista serbo ha proseguito: "Io cercherò sempre di raggiungere tutti i record possibili, non l'ho mai nascosto e so che è per questo che non piaccio ad alcune persone.

Però non ho mai provato a dire che quello non era il mio obiettivo salvo poi comportarmi diversamente, come invece hanno fatto altri". In tanti hanno ricordato le parole di Nadal ed hanno notato che quella di Djokovic è quasi certamente una frecciata nei confronti del grande rivale maiorchino.