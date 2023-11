Novak Djokovic: "Voglio chiudere l’anno al numero uno e vincere la Davis"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Grazie al successo ottenuto a Parigi-Bercy, Novak Djokovic è a una sola vittoria da un incredibile traguardo. Nel caso in cui riuscisse a portare dalla sua parte almeno un match alle ATP Finals di Torino, infatti, il campione serbo chiuderebbe la stagione sulla vetta del ranking per l’ottava volta in carriera e si assicurerebbe la possibilità di estendere il suo record di settimane trascorse da numero uno superando quota 400.

“Cosa scelgo? Entrambi. Perché no? “ , ha scherzato Djokovic in conferenza stampa dopo aver vinto il 40esimo Masters 1000 battendo in due set Grigor Dimitrov in finale.

Novak Djokovic rivela i suoi obiettivi in vista degli ultimi impegni stagionali

“Sono molto vicino e cercherò di realizzare qualsiasi cosa posso.

Penso di aver bisogno di una vittoria a Torino per chiudere l'anno da numero uno. Questo è l'obiettivo più grande, oltre alla Coppa Davis, in vista del finale di stagione. Avrò sicuramente il tempo per recuperare dopo questa settimana.

Sfrutterò i prossimi tre o quattro giorni per mettere da parte la racchetta, passare del tempo con la mia famiglia e ricaricare le batterie prima di raggiungere Torino" , ha continuato il serbo. "Ogni partita sarà come la finale di un grande torneo, perché affronti uno dei migliori otto giocatori.

Ogni partita vale molti punti ed è importante. È un format, quello della fase a gironi, che non possiamo sperimentare in nessun altro torneo. Quindi, anche se perdi una partita o anche due, puoi comunque qualificarti per le semifinali.

L'anno scorso a Torino ho ottenuto il punteggio perfetto, cinque partite su cinque. Mi piace giocare lì. Penso di avere un buon rapporto con il pubblico italiano. Ci arrivo con buone sensazioni e con la giusta fiducia. Non perdo una partita dalla finale di Wimbledon( contro Carlos Alcaraz, ndr) , quindi sono davvero entusiasta di finire la stagione alla grande.

Ma, in generale, chiudere la stagione al numero uno e vincere la Coppa Davis sono i due obiettivi più importanti" . .