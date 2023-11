Novak Djokovic: "Non ho vissuto la mia miglior settimana ma me la sono cavata"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ancora un titolo, il settimo qui a Parigi-Bercy e il quarantesimo Masters 1000 di una carriera straordinaria. Novak Djokovic continua a macinare record, non giocava da oltre un mese ed è tornato trionfando quasi senza patire una condizione non ottimale, con gli avversari che sono crollati uno dopo l'altro.

Novak Djokovic ha vinto qui a Parigi-Bercy ed ha difatto chiuso il discorso Ranking con il primo posto che andrà quasi sicuramente nelle sue mani. In conferenza stampa Nole è apparso raggiante ed ha parlato di questo e tanti altri temi.

Ecco le sue parole: "Il momento più difficile della settimana? Beh, ce ne sono stati alcuni a dire il vero (sorride). È stata una settimana molto impegnativa, ho avuto un problema allo stomaco e mi ha tolto tante energie ma fortunatamente sono riuscito a trovare energie extra, specialmente nei tre match tra giovedì e sabato.

Considerando quello che s successo questa settimana è una delle vittorie più speciali nella categoria Masters 1000". I record aumentano e Nole continua: "Ovviamente da buon studente guardo i numeri ma allo stesso tempo voglio pensare alla mia prossima sfida.

Finché giocherò a tennis questa sarà la mia mentalità e le cose non cambieranno. Tutto quello che è accaduto questa settimana è fantastico ma ormai è già alle mie spalle.

Sono orgoglioso di tutto questo ma con me funziona così. Voglio ancora vincere, i 1000 e gli Slam sono i tornei più importanti del nostro sport e sono contento. Non so in che fase della mia carriera mi trovo, ma penso che ogni mia vittoria attualmente valga il doppio al giorno d'oggi".

Infine sui problemi fisici: "Mi sento benissimo per quel che riguarda la condizione fisica, ma questo virus è stato il mio più grande avversario questa settimana. È qualcosa di particolare per me, non capirà tutti i giorni e ho dovuto affrontarlo insieme al mio team.

Le mie vittorie deprimenti per gli altri? Bisogna chiederlo a loro, io cerco di fare del mio meglio, e andare avanti. La gente si aspetta sempre il meglio e nel mio caso si aspetta delle finali. Sono contento che sia così e sono uno dei favoriti in ogni torneo.

Ma bisogna capire che siamo esseri umani e ci sono tante cose anche fuori dal campo da gioco. Bisogna accettare le circostanze, questa settimana non ho giocato il mio miglior tennis ma sono riuscito a cavarmela".