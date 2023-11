Novak Djokovic trionfa a Parigi-Bercy: "Sono orgoglioso di questa bella vittoria"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Novak Djokovic, nonostante le difficoltà affrontate questa settimana, ha disputato una finale impeccabile e ha conquistato il 40esimo Masters 1000 in carriera a Parigi-Bercy. Il serbo non è mai andato in affanno al servizio e, alla fine, nella mente di Grigor Dimitrov hanno pesato le zero occassioni avute in risposta.

Dopo un primo set tutto sommato equilibrato, il bulgaro non è più riuscito a incidere con continuità al servizio e ha ceduto due volte la battuta. Per Djokovic si tratta del 97esimo titolo in carriera, il sesto stagione; un successo che gli conferirà ulteriore fiducia in vista delle ATP Finals di Torino.

Novak Djokovic: "Orgoglioso di questa bella vittoria"

Nel corso della premiazione finale, Djokovic ha voluto innanzitutto consolare l'amico Dimitrov. Il bulgaro non ha trattenuto le lacrime al termine della partita. "Grigor, mi dispiace per il risultato.

Non è mai facile perdere una finale, ma voglio incoraggiarti: continua a provarci. Ti ho visto giocare benissimo nelle ultime settimane e faccio i complimenti a te e a tutto il tuo team. È un piacere condividere il campo con te.

Ringrazio il mio team per avermi supportato in questa settimana difficile. Abbiamo rischiato di perdere tre partite e voi mi avete aiutato a recuperare. Voglio dire grazie al pubblico per la vostra presenza. Ogni anno noto l’alta partecipazione sin dal primo giorno.

È un piacere giocare questo torneo. La vostra reazione questa settimana è stata ‘speciale’ ( ride, ndr) . È per questa energia che io sono qui” . Ai microfoni dell'ATP e nelle parole riportate da Sky Sport, il serbo ha aggiunto: "Giovedì, venerdì e sabato sono state tre partite durissime, ma ho trovato la marcia in più.

Inizialmente eravamo entrambi stanchi. Alla fine lui è rimasto a corto di benzina, io ho trovato qualcosa in più per mettere la palla sopra la rete. È un'altra bella vittoria di cui sono particolarmente orgoglioso.

Spero che Dimitrov continui a giocare a questo alto livello, gli auguro di ottenere il meglio” . Dimitrov, da parte sua, ha dichiarato: “Gli ultimi tre mesi sono stati come un giro sulle montagne russe. Arrivare in finale in questo torneo significa molto più di quanto possiate immaginare per me.

Senza di voi non sarebbe stato possibile. Congratulazioni, Novak. Non so cosa dirti, esaurisci tutte le nostre parole. È stato un viaggio incredibile quest’anno e sono contento di aver finito con un risultato del genere. È un posto speciale, un Campo Centrale iconico” .