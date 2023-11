Paolo Bertolucci e il toilet break di Novak Djokovic: "Questa cosa non esiste"

© Twitter fair use

Polemiche al Master 1000 di Parigi-Bercy durante la semifinale disputata tra Novak Djokovic e Andrey Rublev. A essere oggetto di contestazioni sui social tra fan e addetti ai lavori, a poche ore dalla finale che vedrà impegnato il campione serbo contro il bulgaro Grigor Dimitrov, quello che è accaduto fra la fine del secondo set e la ripresa del gioco con il terzo decisivo parziale.

Il 36enne di Belgrado, che ha pareggiato i conti dopo il 7-5 iniziale incassato dal suo avversario vincendo il tie-break, è uscito dal campo per usufruire del toilet break. A seguire, al rientro, ha chiesto anche un medical timeout per un problema alla schiena: il fisioterapista, avvertito della cosa, è intervenuto e ha operato nella zona indicata dal tennista numero uno del mondo.

Poi si è potuti riprendere a giocare: il tempo trascorso, ben calcolato da Atp, è stato di quasi 13 minuti (12 minuti e 30 secondi per la precisione). Una situazione che ha provocato non poche critiche tra gli appassionati e anche ex tennisti, date le nuove regole per questa stagione piuttosto precise sui tempi massimi del toilet break e del MTO per evitare pause lunghissime tra un set e l'altro.

Nonostante i miglioramenti a livello regolamentare, a Parigi-Bercy sabato è passato quasi 1/5 dell'ora.

Djokovic getting a MTO for a back and leg issue 🤕 pic.twitter.com/zMKVZUtAB3 — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 4, 2023

Bertolucci non ci sta

L'ex giocatore italiano Paolo Bertolucci, al commento della partita per Sky Sport, ha alzato la voce sulla situazione da lui ritenuta inaccettabile e poco sportiva: "Questa cosa non esiste".

La dose è stata rincarata al termine dell'incontro su Twitter. Ecco le sue parole: "13 minuti tra la fine del secondo set e l’inizio de terzo in una semi di un 1000! Non ho parole. Stanno mettendo in ridicolo uno sport da sempre indicato come uno di quelli da prendere a esempio".