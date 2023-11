Djokovic: "Ho ancora fame e voglio continuare a vincere. Arbitro? Scelta ridicola"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Novak Djokovic si è preso la sua personale rivincita ai danni di un ritrovato Holger Rune - il tennista che gli aveva impedito di trionfare al Rolex Paris Masters lo scorso anno - e ha raggiunto la 76esima semifinale in un evento Masters 1000 a Parigi-Bercy.

Il serbo è stato bravo a sfruttare l’unica occasione offertagli dal danese nel primo set chiudendo con un colpo al volo terminato sulla riga. Nella seconda frazione di gioco, invece, il belgradese ha fatto un passo falso nel suo giardino di casa e ha permesso a Rune di pareggiare i conti perdendo il tie-break dopo aver sprecato un match point sul 5-4.

Come solo i grandi campioni sanno fare, Djokovic ha reagito nel migliore dei modi nel set decisivo e ha protetto il vantaggio acquisito in apertura - grazie a due fantastici lob difensivi - con cura e determinazione. Quella con Rune non era una sfida banale sia per il valore dell’avversario affrontato che per la presenza di Boris Becker.

L’ex leggenda tedesca è infatti diventato da poche settimane il nuovo allenatore di Rune.

Djokovic: "Ho ancora fame. Pubblico? Se non fossi pronto a sfide di questo calibro... "

“È stata una partita abbastanza simile a quella disputata qui l'anno scorso, con continui alti e bassi.

Oggi ho giocato uno dei peggiori tie-break di tutta la mia vita, ma ho saputo recuperare nel terzo set", ha detto Djokovic in conferenza stampa prima di complimentarsi con Rune e Becker per l'ottima base costruita in pochi giorni.

"Sta giocando molto meglio nelle ultime settimane, da quando lavora con Becker. Gli faccio i complimenti per essere rimasto solido durante tutta la partita e aver mostrato la sua forza mentale. Fortunatamente oggi mi sono sentito molto meglio fisicamente rispetto a ieri" .

Djokovic si è poi soffermato sulla scelta del giudica di sedia di concedere l'Hawk-Eye a Rune nonostante quest'ultimo abbia aspettato l'esito del suo colpo. "È stato un errore che poteva costarmi la partita. Non avrebbe dovuto permettere a Holger di chiedere la verifica, era una situazione difficile per lui, ma quello che ha fatto mi è sembrato ridicolo.

Pubblico ostile? Se non fossi preparato a sfide di questo calibro non giocherei. Penso di essere nato pronto per battaglie come queste. Ho ancora fame e voglio continuare a vincere" .