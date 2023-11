Novak Djokovic sui fischi ricevuti a Parigi Bercy: "Dopo ho vinto otto punti di fila"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Novak Djokovic ha rischiato grosso contro Tallon Griekspoor nel match valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Dopo aver perso il primo set il serbo ha alzato il livello e ha ribaltato una partita per nulla semplice.

Il 24 volte campione slam ha avuto alti e bassi nel corso della gara ed ha evidenziato alcuni problemi fisici. Non sono mancati poi anche attriti con il pubblico francese, che gli ha fatto saltare i nervi. Nole in più riprese ha anche applaudito le persone sugli spalti, che lo fischiavano, invogliandoli a continuare.

In conferenza stampa il numero uno al mondo ha giustificato così la sua reazione: “Quando ho chiesto al pubblico di fischiare un po' di più, sono riuscito a vincere otto punti di fila, ma non volevo provocare, è così e basta.

Direi che il pubblico parigino è speciale, sì questo è un buon aggettivo, molto speciale", ha detto.

Le parole di Djokovic in conferenza

Djokovic ha poi ammesso di non essere stato bene nei giorni immediatamente precedenti all’esordio a Parigi: "Onestamente sono ormai diversi giorni che passo più tempo in bagno che sul campo da tennis, ho problemi di stomaco e non mi sento molto bene, non riesco a essere me stesso.

Ho cominciato bene il match contro Tallon, poi a un certo punto sono uscito solo con l'idea di giocare e mantenere il servizio, e poi arrivare al tie-break. Alla fine nel secondo set ce l'ho fatta e nel terzo e decisivo set le cose sono andate meglio.

Ho alzato il mio livello e ho vinto la mia sfida. Sono davvero felice di aver superato questo turno", ha spiegato. Il fuoriclasse balcanico ha poi aggiunto qualche parolina sul suo avversario Griekspoor, autore di una grande prestazione: “Bisogna dare meriti al mio avversario, il risultato sarebbe stato giusto con una sua vittoria.

Non ha mai abbassato il suo livello e ha offerto una prestazione davvero molto alta. Bisogna fargli i complimenti", ha concluso.