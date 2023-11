Novak Djokovic ammette: "Ultimamente non sono stato molto bene. Griekspoor? Meritava"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Novak Djokovic ha trovato diverse difficoltà per avere la meglio sul tennista olandese - prossimo avversario dell'Italia in Coppa Davis - Tallon Griekspoor. Il serbo ha avuto alti e bassi nel corso della gara ed ha evidenziato alcuni problemi fisici, una situazione non semplice.

Ora Nole affronterà ai Quarti di finale il danese Holger Rune in un remake della finale dello scorso anno, torneo che vide Holger vincere in tre set e in rimonta. Su Djokovic ci sono tante preoccupazioni riguardo le sue condizioni fisiche, soprattutto pensando ai prossimi delicati impegni come le Atp Finals e le Finali di Coppa Davis con la sua Serbia e Djokovic ha fatto chiarezza in conferenza stampa.

Nel post match Novak ha parlato così: "Onestamente sono ormai diversi giorni che passo più tempo in bagno che sul campo da tennis, ho problemi di stomaco e non mi sento molto bene, non riesco a essere me stesso.

Ho cominciato bene il match contro Tallon, poi a un certo punto sono uscito solo con l'idea di giocare e mantenere il servizio, e poi arrivare al tie-break. Alla fine nel secondo set ce l'ho fatta e nel terzo e decisivo set le cose sono andate meglio.

Ho alzato il mio livello e ho vinto la mia sfida. Sono davvero felice di aver superato questo turno". Non poteva mancare qualche parola sul suo avversario con Griekspoor che ha offerto una buona prova e Nole ha concordato in conferenza affermando: "Bisogna dare meriti al mio avversario, il risultato sarebbe stato giusto con una sua vittoria.

Non ha mai abbassato il suo livello e ha offerto una prestazione davvero molto alta. Bisogna fargli i complimenti". Ora Nole affronterà Rune ma dovrà alzare il proprio livello. Rune è più carico che mai e sta provando a chiudere i giochi per conquistare un posto per le Atp Finals di Torino.

Da notare che Rune ha assunto da pochi giorni l'ex tennista Boris Becker come coach, un curioso aneddoto visto che Becker è stato in passato coach dell'attuale numero uno al mondo. Sarà una sfida molto interessante per questo e per tanti altri motivi.