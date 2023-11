Novak Djokovic numero uno dopo le Finals? Carlos Alcaraz può ancora superarlo

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Passano gli anni, ma a lottare per la testa della classifica, stagione per stagione, è presente sempre lo stesso nome: Novak Djokovic. Dopo aver lasciato l’anno passato lo scettro di numero uno a Carlos Alcaraz, il 37enne di Belgrado è rientrato in questa stagione in versione dominatore, spingendosi in fondo a tutti e quattro gli slam e alzando la coppa in tre occasioni, fermato soltanto dallo stesso fenomeno spagnolo a Wimbledon.

Ai tre major si aggiungono inoltre il titolo ad Adelaide e il Master 1000 di Cincinnati. Risultati che hanno permesso a Djokovic di compiere ulteriori passi nell’olimpo del tennis, superando Rafa Nadal come tennista con più titoli slam in carriera e riprendendosi il trono di numero uno al mondo.

L’eliminazione prematura di Alcaraz al Master 1000 di Parigi-Bercy contro Roman Safiullin ha garantito al 24 volte campione slam di mantenere il primo posto almeno per la settimana del torneo parigino, e di staccare il 20enne spagnolo in caso di successo.

La lotta al primo posto del ranking tra Djokovic e Alcaraz

Il serbo guida lo spagnolo con 500 punti nella ATP Live Race To Turin e potrebbe estendere il suo vantaggio a 1.495 punti sollevando il trofeo a Bercy, il settimo della sua carriera.

La Live Race funge da barometro per la battaglia di fine anno per il numero 1. Per Djokovic si tratterebbe dell’ottava stagione chiusa da numero al mondo, allungando ulteriormente in questa speciale classifica. Il tennista serbo ha battuto al secondo turno Thomas Etcheverry e affronterà l’olandese Griekspoor agli ottavi di finale.

Ad Alcaraz manca invece soltanto una settimana alla fine della stagione regolare, non essendosi iscritto agli eventi ATP 250 di Metz e Sofia, in cui potrebbe però accettare una wild card, prima delle Nitto ATP Finals, dove sono in palio un massimo di 1.500 punti.

L’assenza dai campi di Djokovic ha dato ad Alcaraz l'opportunità di fare un passo avanti nella Live Race, ma il due volte campione slam si è fermato in semifinale a Pechino, agli ottavi di finale a Shanghai e al secondo turno a Parigi.

La classifica al momento è la seguente: 1) Novak Djokovic 8.955 2) Carlos Alcaraz 8.455 3) Daniil Medvedev 7.200